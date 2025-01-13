Массовый сход вагонов в Бурятии: приостановлено сообщение с Новосибирском

Авария произошла в ночь на 12 января на станции Ангаракан, расположенной в Муйском районе. Повреждено около 250 метров железнодорожного пути, контактная сеть и габаритное пространство, что полностью парализовало движение поездов на данном участке, как пассажирских, так и грузовых. Несмотря на серьезность происшествия, жертв и пострадавших удалось избежать.