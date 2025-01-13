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Posted 13 января, 05:30

Published 13 января, 05:30

Modified 13 января, 05:32

Updated 13 января, 05:32

Сход вагонов в Бурятии

Массовый сход вагонов в Бурятии: приостановлено сообщение с Новосибирском

13 января 2025, 05:30
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Сход вагонов в Бурятии

В Новосибирской области задерживаются поезда из-за схода вагонов в Бурятии

До Новосибирска не могут доехать несколько пассажирских и грузовых поездов из-за схода вагонов в Бурятии, сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Авария произошла в ночь на 12 января на станции Ангаракан, расположенной в Муйском районе. Повреждено около 250 метров железнодорожного пути, контактная сеть и габаритное пространство, что полностью парализовало движение поездов на данном участке, как пассажирских, так и грузовых. Несмотря на серьезность происшествия, жертв и пострадавших удалось избежать.

На место инцидента незамедлительно были отправлены аварийно-восстановительные составы из Таксимо и Северобайкальска. Работы по устранению последствий продолжаются, однако точных сроков восстановления железнодорожного движения пока не сообщается.

Последствия схода вагонов
Последствия схода вагонов
Последствия схода вагонов
Последствия схода вагонов. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте

Следственные органы на транспорте инициировали уголовное производство по статье, касающейся нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. В настоящее время проводятся экспертные исследования, чтобы определить причины и обстоятельства аварии.

Сбой существенно нарушил график поездов. Пассажирский поезд №375, следовавший из Нерюнгри в Новосибирск, был задержан, а состав №98, направлявшийся из Кисловодска в Тынду, вернулся на станцию Северобайкальск. Для пассажиров организовано горячее питание. Также движение семи грузовых поездов оказалось временно остановлено. Ситуация вызвала значительные трудности в работе Восточно-Сибирской железной дороги.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#ЧП#Вагоны#Бурятия#Железнодорожный транспорт#Сход вагонов
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