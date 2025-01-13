Новая короткая рабочая неделя в 2025 году — когда ждать

Posted 13 января, 07:44
Published 13 января, 07:44
Modified 13 января, 07:46
Updated 13 января, 07:46
Стало известно, когда жителей Новосибирска снова ждет короткая рабочая неделя. Она ожидается лишь весной. Поработать придется с 28 по 30 апреля — всего три дня.
Затем россиян ждут продолжительные выходные. Официально отдыхать можно с 1 по 4 мая. На этом «сюрпризы» для работающего населения не закончились.
Следующая неделя с 5 по 7 мая снова будет короткой. После этого ожидаются четыре выходных, в честь праздника Дня Победы 9 мая. По данным производственного календаря, всего в текущем году предусмотрено 247 дней работы, а также 118 выходных.