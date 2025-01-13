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Posted 13 января, 07:44

Published 13 января, 07:44

Modified 13 января, 07:46

Updated 13 января, 07:46

Работать придется мало

Новая короткая рабочая неделя в 2025 году — когда ждать

13 января 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney. Работать придется мало

Жителей Новосибирска ждет еще одна короткая рабочая неделя в 2025 году

Работникам из Новосибирской области назвали дату короткой рабочей недели в 2025 году, о чем говорят данные производственного календаря.

Стало известно, когда жителей Новосибирска снова ждет короткая рабочая неделя. Она ожидается лишь весной. Поработать придется с 28 по 30 апреля — всего три дня.

Затем россиян ждут продолжительные выходные. Официально отдыхать можно с 1 по 4 мая. На этом «сюрпризы» для работающего населения не закончились.

Следующая неделя с 5 по 7 мая снова будет короткой. После этого ожидаются четыре выходных, в честь праздника Дня Победы 9 мая. По данным производственного календаря, всего в текущем году предусмотрено 247 дней работы, а также 118 выходных.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отдых#Выходные#Работа
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