Новая высотка компании бывшего силовика появится рядом с Технопарком в Новосибирске

Posted 13 января, 12:14
Published 13 января, 12:14
Modified 13 января, 12:16
Updated 13 января, 12:16
Новое 14-ти этажное здание со встроенной стоянкой может появиться рядом с Технопарком. На парковку выделят 498,6 кв. м, площадь здания составит 14144,0 кв. м. На первом этаже всего 14 машиномест, на втором — 23.
В социальных сетях жители Академгородка высказывают предположения, что новое здание будет отдано под апартаменты, однако жители района столкнутся с нехваткой парковочных мест.
ООО «Резидент Сити» была создана в 2023 году. Собственником компании является Вячеслав Певнев, ранее возглавлявший управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Новосибирской области.
Ране новосибирцам рассказали, по каким причинам можно лишиться земельного участка согласно новым правилам.