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Posted 13 января, 12:14

Published 13 января, 12:14

Modified 13 января, 12:16

Updated 13 января, 12:16

Новое здание появится рядом с Технопарком

Новая высотка компании бывшего силовика появится рядом с Технопарком в Новосибирске

13 января 2025, 12:14
Фото: 1MI. Новое здание появится рядом с Технопарком
Здание на улице Николаева собирается построить ООО «Резидент Сити». Новосибирцев возмутило небольшое количество планируемых парковочных мест, что может осложнить ситуацию для других владельцев автомобилей.

Новое 14-ти этажное здание со встроенной стоянкой может появиться рядом с Технопарком. На парковку выделят 498,6 кв. м, площадь здания составит 14144,0 кв. м. На первом этаже всего 14 машиномест, на втором — 23.

В социальных сетях жители Академгородка высказывают предположения, что новое здание будет отдано под апартаменты, однако жители района столкнутся с нехваткой парковочных мест.

ООО «Резидент Сити» была создана в 2023 году. Собственником компании является Вячеслав Певнев, ранее возглавлявший управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Новосибирской области.

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