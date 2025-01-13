Новосибирск получит из бюджета еще 6 млрд — на что их потратят на самом деле

Posted 13 января, 06:00
Published 13 января, 06:00
Modified 13 января, 06:02
Updated 13 января, 06:02
Как отметил Максим Кудрявцев, областной столице выделят дополнительные деньги. Их направят на разные нужды. Например, на средства отремонтируют дороги, мосты, займутся благоустройством, а также возведением детских и спортплощадок в городе.
Также на деньги отремонтируют школы, построят образовательные учреждения и библиотеки. Всего выделят 6,6 млрд рублей. В общей сложности бюджет Новосибирска на 2025 год составил 100 млрд рублей, что является рекордной суммой.
В Новосибирске намерены продлить метро. Расширят Дзержинскую линию. Также в планах расширить и Ленинскую линию.