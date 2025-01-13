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Posted 13 января, 06:00

Published 13 января, 06:00

Modified 13 января, 06:02

Updated 13 января, 06:02

Бюджет пополнился

Новосибирск получит из бюджета еще 6 млрд — на что их потратят на самом деле

13 января 2025, 06:00
Фото: 1MI. Бюджет пополнился

Новосибирску дадут еще 6 млрд рублей из бюджета области

Новосибирская область выдаст Новосибирску дополнительные деньги в бюджет, о чем сообщил мэр города.

Как отметил Максим Кудрявцев, областной столице выделят дополнительные деньги. Их направят на разные нужды. Например, на средства отремонтируют дороги, мосты, займутся благоустройством, а также возведением детских и спортплощадок в городе.

Также на деньги отремонтируют школы, построят образовательные учреждения и библиотеки. Всего выделят 6,6 млрд рублей. В общей сложности бюджет Новосибирска на 2025 год составил 100 млрд рублей, что является рекордной суммой.

В Новосибирске намерены продлить метро. Расширят Дзержинскую линию. Также в планах расширить и Ленинскую линию.

В Новосибирской области утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом в 35 млрд рублей
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Мэрия#Бюджет#Деньги
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