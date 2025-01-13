Новосибирский футбольный клуб наказали штрафом в 500 тысяч за расистские оскорбления

Posted 13 января, 13:11
Published 13 января, 13:11
Modified 13 января, 16:10
Updated 13 января, 16:10
По решению РФС, футбольный клуб «Сибиряк» накажут за скандал на матче 9 января. Бразильский игрок из команды противника был вынужден покинуть поле из-за расистских выкриков болельщиков «Сибиряка» с трибун.
За данный инцидент клубу придется выплатить полумиллионный штраф, а также провести один штрафной матч без зрителей.
Напомним, во время турнира по мини-футболу бразилец Нандо из команды «Норильский никель» был вынужден покинуть поле из-за оскорблений с трибун. В Суперлиге провели проверку инцидента.
Между тем, Нандо является гражданином России, долгое время играет за нашу сборную. В 2022 году спортсмен выступил в составе сборной РФ.