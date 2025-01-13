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Posted 13 января, 13:11

Published 13 января, 13:11

Modified 13 января, 16:10

Updated 13 января, 16:10

Новосибирский футбольный клуб наказали штрафом в 500 тысяч за расистские оскорбления

Новосибирский футбольный клуб наказали штрафом в 500 тысяч за расистские оскорбления

13 января 2025, 13:11
Фото: 1MI.
Контрольный комитет РФС вынес решение касательно конфликта, произошедшего между футбольными клубами «Сибиряк» и «Норильский никель». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По решению РФС, футбольный клуб «Сибиряк» накажут за скандал на матче 9 января. Бразильский игрок из команды противника был вынужден покинуть поле из-за расистских выкриков болельщиков «Сибиряка» с трибун.

За данный инцидент клубу придется выплатить полумиллионный штраф, а также провести один штрафной матч без зрителей.

Напомним, во время турнира по мини-футболу бразилец Нандо из команды «Норильский никель» был вынужден покинуть поле из-за оскорблений с трибун. В Суперлиге провели проверку инцидента.

Между тем, Нандо является гражданином России, долгое время играет за нашу сборную. В 2022 году спортсмен выступил в составе сборной РФ.

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