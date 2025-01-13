Новосибирцы составили антирейтинг худших лицеев в городе

Лицей №200 на ул. Кропоткина, 265 получил оценку немного выше — 3,2. Родители отмечают, что качество образования в лицее снизилось после того, как он стал коммерческим. Классы переполнены, в них может обучаться более 30 человек, из-за чего учителя не могут уделять достаточное время для индивидуальной работы с учениками.