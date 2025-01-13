Новосибирцы составили антирейтинг худших лицеев в городе

Posted 13 января, 12:49
Published 13 января, 12:49
Modified 13 января, 12:51
Updated 13 января, 12:51
Самую низкую оценку в 1,4/5 получил Новосибирский авиастроительный лицей на ул. Красина, 80. Отзывы родителей и учеников проанализировали в материале «Прецедента».
Главная претензия к авиастроительному лицею — ветхость учебных кабинетов. Посетившие его родители отмечают, что в здании обваливается потолок, сыплется со стен, от шагов трясутся парты. Несмотря на это, фасад здания выглядит гораздо лучше, создавая иллюзию благополучия. Выпускники лицея также пожаловались на учителя математики, которая, по их словам, оскорбляла учеников.
Оценку 2,2/5 получил технический лицей №128 на ул. Первомайская, 96. Новосибирцы считают, что этот лицей утратил прежнюю репутацию, во многом из-за низкого качества обучения и отсутствия дисциплины. Родители вынуждены заполнять пробелы в знаниях детей самостоятельно или с помощью репетиторов.
Лицей №113 на ул. Бориса Богаткова, 24/1 удостоился той же оценки в 2,2. Ученики и родители пожаловались на некачественную еду в столовой, тараканов, плохое усвоение знаний, а также постоянные поборы.
Немного выше — 3 балла из 5 получил лицей №12 на ул. Серебренниковской, 10. Выпускники высказались, что по их мнению педагоги в учебном заведении «токсичные» и «странные». Учителей обвиняют в некомпетентности и самоутверждении за счет детей. Некоторые бывшие ученики признались, что их опыт в обычной школе оказался гораздо более позитивным.
Лицей №200 на ул. Кропоткина, 265 получил оценку немного выше — 3,2. Родители отмечают, что качество образования в лицее снизилось после того, как он стал коммерческим. Классы переполнены, в них может обучаться более 30 человек, из-за чего учителя не могут уделять достаточное время для индивидуальной работы с учениками.