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Posted 13 января, 13:28

Published 13 января, 13:28

Modified 13 января, 13:30

Updated 13 января, 13:30

Новосибирцам рассказали о возможности начала сильнейших магнитных бурь

Новую корональную дыру обнаружили ученые: стоит ли опасаться сильных магнитных бурь

13 января 2025, 13:28
Фото: Изображение Midjourney.

Новосибирцам рассказали о возможности начала сильнейших магнитных бурь

Специалисты обнаружили на Солнце корональную дыру колоссальных размеров, которая может стать причиной цикла сильнейших магнитных бурь.

Ученые высказали два предположения касательно своей находки. Согласно первой версии, корональные дыры усиливают солнечные потоки, что может вызвать цикл сильных магнитных бурь.

Однако согласно второй версии, интенсивность магнитных бурь на ближайшее время снизятся.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с РИА прокомментировал, что корональные дыры или области, где существенно понижены плотность и температура плазмы, возникают при спокойном Солнце, что может означать спад его активности, а значит его влияние на Землю может быть незначительно.

Однако ученые пока не сошлись на едином мнении касательно влияния на геомагнитную обстановку на Земле, поскольку существует большое количество факторов неопределенности.

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