Новую корональную дыру обнаружили ученые: стоит ли опасаться сильных магнитных бурь

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с РИА прокомментировал, что корональные дыры или области, где существенно понижены плотность и температура плазмы, возникают при спокойном Солнце, что может означать спад его активности, а значит его влияние на Землю может быть незначительно.