Одиноким пенсионерам из Новосибирской области помогают добровольцы

Любой сибиряк может оставить заявку на оказание помощи. Сделать это нужно через соцсеть «ВКонтакте». Также можно отправить заявку на волонтерство. Ранее мы рассказали, что новосибирские пенсионеры получат двойную индексацию пенсий в феврале 2025 года.