Одиноким пенсионерам из Новосибирской области помогают добровольцы

Posted 13 января, 11:23
Published 13 января, 11:23
Modified 13 января, 11:25
Updated 13 января, 11:25
В Новосибирске был придуман проект помощи одиноким пенсионерам. Им помогают добровольцы. К работе приступили еще на новогодних каникулах. Волонтеры чистят снег с территории дома, а также могут починить бытовые вещи.
Как рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко, пенсионерам также вручают продуктовые наборы и рождественские подарки.
Любой сибиряк может оставить заявку на оказание помощи. Сделать это нужно через соцсеть «ВКонтакте». Также можно отправить заявку на волонтерство. Ранее мы рассказали, что новосибирские пенсионеры получат двойную индексацию пенсий в феврале 2025 года.