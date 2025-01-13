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Posted 13 января, 11:23

Published 13 января, 11:23

Modified 13 января, 11:25

Updated 13 января, 11:25

Пенсионерам помогают

Одиноким пенсионерам из Новосибирской области помогают добровольцы

13 января 2025, 11:23
Фото: Александр Аксененко. Пенсионерам помогают
В Новосибирской области добровольцы оказывают помощь пожилым людям, о чем рассказали волонтеры.

В Новосибирске был придуман проект помощи одиноким пенсионерам. Им помогают добровольцы. К работе приступили еще на новогодних каникулах. Волонтеры чистят снег с территории дома, а также могут починить бытовые вещи.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко, пенсионерам также вручают продуктовые наборы и рождественские подарки.

Любой сибиряк может оставить заявку на оказание помощи. Сделать это нужно через соцсеть «ВКонтакте». Также можно отправить заявку на волонтерство. Ранее мы рассказали, что новосибирские пенсионеры получат двойную индексацию пенсий в феврале 2025 года.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Помощь#Волонтеры#Пенсионеры
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