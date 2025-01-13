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Posted 13 января, 06:53

Published 13 января, 06:53

Modified 13 января, 06:55

Updated 13 января, 06:55

Маски могут обязать носить

«Плевать на всех хотели»: в Новосибирске отказываются носить маски в разгар болезней

13 января 2025, 06:53
Фото: 1MI. Маски могут обязать носить

Жители Новосибирска отказываются от ношения масок и готовы заражать других

В Новосибирской области обсуждается вопрос ношения масок: стало известно мнение горожан, которые обозначили свою позицию Atas.info.

В регионе могут вернуть масочный режим. Этот вопрос обсуждался в правительстве после новогодних выходных. О мерах профилактики вирусов вспомнил губернатор Андрей Травников. Он обозначил, что в период сезонных заболеваний вирусы распространяются быстрее, а чтобы этого избежать, необходимо носить маски и соблюдать другие меры (мыть руки, держать дистанцию). Речь идет про общественные места.

Как уточнил Роспотребнадзор, ношение масок и перчаток снижает вероятность заражения инфекциями. Средства индивидуальной защиты помогают не распространять вирусы. Важно правильно носить маску: она должна тщательно прикрывать рот и нос; ее не нужно трогать руками; нельзя носить маску повторно; лучше всего ее утилизировать в пакете.

Atas.info провел опрос, который показал, что жители Новосибирска отказываются от идеи повторного ношения масок в общественных местах и готовы заражать других людей. Лишь 15% будут носить средства защиты добровольно. Еще 28% намерены надевать маски только в том случае, если за игнорирование требований начнут штрафовать. Большинство, а это 44%, маски категорически не будут носить. Еще 14% воздержались от ответа.

Жителям Новосибирска рекомендовали снова носить маски в общественных местах
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Заражение#Вирус#Маски#Инфекция#Защита
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