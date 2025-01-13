«Плевать на всех хотели»: в Новосибирске отказываются носить маски в разгар болезней

Atas.info провел опрос, который показал, что жители Новосибирска отказываются от идеи повторного ношения масок в общественных местах и готовы заражать других людей. Лишь 15% будут носить средства защиты добровольно. Еще 28% намерены надевать маски только в том случае, если за игнорирование требований начнут штрафовать. Большинство, а это 44%, маски категорически не будут носить. Еще 14% воздержались от ответа.