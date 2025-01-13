«Плевать на всех хотели»: в Новосибирске отказываются носить маски в разгар болезней

Posted 13 января, 06:53
Published 13 января, 06:53
Modified 13 января, 06:55
Updated 13 января, 06:55
В регионе могут вернуть масочный режим. Этот вопрос обсуждался в правительстве после новогодних выходных. О мерах профилактики вирусов вспомнил губернатор Андрей Травников. Он обозначил, что в период сезонных заболеваний вирусы распространяются быстрее, а чтобы этого избежать, необходимо носить маски и соблюдать другие меры (мыть руки, держать дистанцию). Речь идет про общественные места.
Как уточнил Роспотребнадзор, ношение масок и перчаток снижает вероятность заражения инфекциями. Средства индивидуальной защиты помогают не распространять вирусы. Важно правильно носить маску: она должна тщательно прикрывать рот и нос; ее не нужно трогать руками; нельзя носить маску повторно; лучше всего ее утилизировать в пакете.
Atas.info провел опрос, который показал, что жители Новосибирска отказываются от идеи повторного ношения масок в общественных местах и готовы заражать других людей. Лишь 15% будут носить средства защиты добровольно. Еще 28% намерены надевать маски только в том случае, если за игнорирование требований начнут штрафовать. Большинство, а это 44%, маски категорически не будут носить. Еще 14% воздержались от ответа.