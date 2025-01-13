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Posted 13 января, 03:31

Published 13 января, 03:31

Modified 13 января, 03:33

Updated 13 января, 03:33

Вход на станцию метро

Пробка из людей заблокировала метро в Новосибирске — что происходит

13 января 2025, 03:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Вход на станцию метро

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» образовалась пробка из людей

На станции метро «Площадь Маркса» произошел коллапс — из-за сбоя в работе терминалов на входе на станцию столпилась огромная очередь.

На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске произошел серьезный сбой в работе новых терминалов оплаты. По сообщениям пассажиров, процесс фиксации платежей занимает слишком много времени, из-за чего выстраиваются длинные очереди. Чтобы добраться до терминала, людям приходится ждать в очереди около 18 минут.

Очевидцы отмечают, что сотрудники, контролирующие процесс оплаты, предлагают недовольным пассажирам воспользоваться другим входом, например, со стороны ГУМа. Однако это не решает основную проблему с медленной обработкой платежей.

Инцидент вызвал волну обсуждений среди горожан, которые ставят под сомнение профессионализм контролеров. По словам пассажиров, ранее некоторые сотрудники делали некорректные комментарии о принципах работы системы оплаты. К тому же, давка на станции «Площадь Маркса» возникает регулярно.

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