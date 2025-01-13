Пробка из людей заблокировала метро в Новосибирске — что происходит

Posted 13 января, 03:31
Published 13 января, 03:31
Modified 13 января, 03:33
Updated 13 января, 03:33
На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске произошел серьезный сбой в работе новых терминалов оплаты. По сообщениям пассажиров, процесс фиксации платежей занимает слишком много времени, из-за чего выстраиваются длинные очереди. Чтобы добраться до терминала, людям приходится ждать в очереди около 18 минут.
Очевидцы отмечают, что сотрудники, контролирующие процесс оплаты, предлагают недовольным пассажирам воспользоваться другим входом, например, со стороны ГУМа. Однако это не решает основную проблему с медленной обработкой платежей.
Инцидент вызвал волну обсуждений среди горожан, которые ставят под сомнение профессионализм контролеров. По словам пассажиров, ранее некоторые сотрудники делали некорректные комментарии о принципах работы системы оплаты. К тому же, давка на станции «Площадь Маркса» возникает регулярно.