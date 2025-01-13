Пробка из людей заблокировала метро в Новосибирске — что происходит

На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске произошел серьезный сбой в работе новых терминалов оплаты. По сообщениям пассажиров, процесс фиксации платежей занимает слишком много времени, из-за чего выстраиваются длинные очереди. Чтобы добраться до терминала, людям приходится ждать в очереди около 18 минут.