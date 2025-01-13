Продление метро в Новосибирске — когда ждать новых станций в Левобережье

Как стало известно редакции Atas.Info, генеральный план развития метро в Новосибирске, рассчитанный до 2030 года, предусматривает появление в Левобережье двух новых станций, «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Конкретных сроков начала проектирования в генплане не указано, однако первоочередная задача — строительство двух новых станций и метродепо на Дзержинской линии.



Общий объем финансирования, необходимый для реализации плана развития новосибирского метрополитена до 2030 года превышает 100 млрд рублей. Мы направили запрос в муниципалитет с просьбой рассказать, какие мероприятия, связанные с продлением Ленинской линии, запланированы на 2025 год.



Сейчас в городе действует 13 станций метро на двух линиях, ведется строительство станции «Спортивная», которую должны были сдать еще в 2022 году, но сроки открытия неоднократно переносились.