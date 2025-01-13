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Posted 13 января, 04:57

Published 13 января, 04:57

Modified 13 января, 04:59

Updated 13 января, 04:59

В планах предусмотрено строительство новых станций

Продление метро в Новосибирске — когда ждать новых станций в Левобережье

13 января 2025, 04:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В планах предусмотрено строительство новых станций

Стало известно, когда на Левом берегу Новосибирска появится новые станции метро

Согласно схеме развития новосибирского метрополитена, запланировано продление Ленинской линии метро на левом берегу Оби.

В телеграм-канале редакции Atas.Info один из подписчиков поинтересовался планами на продление Ленинской линии метро от стации «Площадь Маркса». Читателя интересует, будет ли вообще развиваться метрополитен в этом направлении, или все в ближайшей перспективе ограничивается развитием Дзержинской линии.

Как стало известно редакции Atas.Info, генеральный план развития метро в Новосибирске, рассчитанный до 2030 года, предусматривает появление в Левобережье двух новых станций, «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Конкретных сроков начала проектирования в генплане не указано, однако первоочередная задача — строительство двух новых станций и метродепо на Дзержинской линии.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации плана развития новосибирского метрополитена до 2030 года превышает 100 млрд рублей. Мы направили запрос в муниципалитет с просьбой рассказать, какие мероприятия, связанные с продлением Ленинской линии, запланированы на 2025 год.

Сейчас в городе действует 13 станций метро на двух линиях, ведется строительство станции «Спортивная», которую должны были сдать еще в 2022 году, но сроки открытия неоднократно переносились.

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