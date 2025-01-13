Прокуратура проверит несанкционированный полет самолета над Новосибирском

Posted 13 января, 16:33
Published 13 января, 16:33
Modified 13 января, 17:02
Updated 13 января, 17:02
Легкомоторный частный самолет при отсутствии разрешительных документов взлетел с площадки «Городской аэропорт». Данная площадка уже долгое время не используется официально.
Прокуратура проверит пилота совершившего несанкционированный полет на соблюдение законодательства.
Сегодня осудили банду диверсантов из Новосибирска, которая устроила поджоги на ж/д и заводе им. Чкалова.
Ранее муниципальная администрация объяснила встревоженным жителям причину появления смога в Новосибирской области.