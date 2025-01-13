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Posted 13 января, 16:33

Published 13 января, 16:33

Modified 13 января, 17:02

Updated 13 января, 17:02

Прокуратура проверит несанкционированный полет самолета над Новосибирском

Прокуратура проверит несанкционированный полет самолета над Новосибирском

13 января 2025, 16:33
Фото: 1MI.
13 января в дневное время неизвестный совершил вылет на частном самолете без разрешения с неэксплуатируемого аэродрома. Проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Легкомоторный частный самолет при отсутствии разрешительных документов взлетел с площадки «Городской аэропорт». Данная площадка уже долгое время не используется официально.

Прокуратура проверит пилота совершившего несанкционированный полет на соблюдение законодательства.

Сегодня осудили банду диверсантов из Новосибирска, которая устроила поджоги на ж/д и заводе им. Чкалова.

Ранее муниципальная администрация объяснила встревоженным жителям причину появления смога в Новосибирской области.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Прокуратура#Самолет
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