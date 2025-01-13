Старый Новый год — когда и как отмечают в 2025 году

Posted 12 января, 21:02
Published 12 января, 21:02
Modified 12 января, 21:02
Updated 12 января, 21:02
Старый Новый год, который ежегодно празднуется в ночь с 13 на 14 января, остаётся одним из самых загадочных и душевных праздников. Для многих это последняя возможность насладиться зимней сказкой, загадать желания и, возможно, начать год с новых надежд. Почему этот день так важен для нас, как его отмечают в разных странах и какие подарки уместны? Давайте разберёмся.
Истоки Старого Нового года лежат в 1918 году, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский. Эта реформа создала сдвиг дат на 13 дней. Православная церковь, оставшаяся верной юлианскому календарю, продолжала праздновать Рождество 7 января, а Новый год по старому стилю выпал на ночь с 13 на 14 января.
Праздник получил народное признание благодаря своим корням. Он стал символом культурной преемственности, позволяя сохранить обычаи предков. Васильев вечер — день, предшествующий празднику, посвящённый Святому Василию Великому, дополнительно обогатил традиции обильным застольем, колядками и посеванием.
Этот праздник идеален для семейного отдыха и уютных посиделок. Вот несколько идей:
Праздничное застолье:
Подготовьте блюда с символическим значением. Например, пшеничную кашу с мясом, символизирующую достаток. Вареники с сюрпризами — ещё одна традиция: в начинку кладут монетки (к богатству), нитки (к дороге) или сладости (к счастливым событиям).
Гадания:
Считается, что гадания в эту ночь особенно точны. Девушки гадают на суженого, а семейные пары — на удачу и достаток. Простое гадание: написать желания на бумажках, положить под подушку и утром вытянуть одну — она и станет символом года.
Колядки и посевание:
Если у вас есть дети, расскажите им о традиции колядования. Пусть они нарядятся, разучат песни и обойдут соседей. Удивительно, но такие обряды до сих пор живы в некоторых регионах России.
Творческие развлечения:
Устройте конкурс на лучший рассказ о прошедшем годе или проведите семейный квиз о традициях праздника. Это не только весело, но и сближает.
Подарки в этот день не должны быть дорогими, но символичными. Вот несколько вариантов:
Многие традиции Старого Нового года связаны с приметами:
Интересно, что этот праздник отмечают не только в России. В Сербии и Черногории он известен как «Сербский Новый год». В Швейцарии традиции празднования связаны с пастухами, а в Алжире и Марокко праздник символизирует окончание зимних торжеств.