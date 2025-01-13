Старый Новый год — когда и как отмечают в 2025 году

Праздничное застолье: Подготовьте блюда с символическим значением. Например, пшеничную кашу с мясом, символизирующую достаток. Вареники с сюрпризами — ещё одна традиция: в начинку кладут монетки (к богатству), нитки (к дороге) или сладости (к счастливым событиям).

Гадания: Считается, что гадания в эту ночь особенно точны. Девушки гадают на суженого, а семейные пары — на удачу и достаток. Простое гадание: написать желания на бумажках, положить под подушку и утром вытянуть одну — она и станет символом года.

Колядки и посевание: Если у вас есть дети, расскажите им о традиции колядования. Пусть они нарядятся, разучат песни и обойдут соседей. Удивительно, но такие обряды до сих пор живы в некоторых регионах России.