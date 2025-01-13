atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 21:02

Published 12 января, 21:02

Modified 12 января, 21:02

Updated 12 января, 21:02

Елочный шар

Старый Новый год — когда и как отмечают в 2025 году

12 января 2025, 21:02
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Елочный шар
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
По всей России собираются отмечать Старый Новый год — рассказываем, как его празднуют и что подарить.

Когда празднуют Старый Новый год в 2025 году

Старый Новый год, который ежегодно празднуется в ночь с 13 на 14 января, остаётся одним из самых загадочных и душевных праздников. Для многих это последняя возможность насладиться зимней сказкой, загадать желания и, возможно, начать год с новых надежд. Почему этот день так важен для нас, как его отмечают в разных странах и какие подарки уместны? Давайте разберёмся.

История праздника

Истоки Старого Нового года лежат в 1918 году, когда Россия перешла с юлианского календаря на григорианский. Эта реформа создала сдвиг дат на 13 дней. Православная церковь, оставшаяся верной юлианскому календарю, продолжала праздновать Рождество 7 января, а Новый год по старому стилю выпал на ночь с 13 на 14 января.

Праздник получил народное признание благодаря своим корням. Он стал символом культурной преемственности, позволяя сохранить обычаи предков. Васильев вечер — день, предшествующий празднику, посвящённый Святому Василию Великому, дополнительно обогатил традиции обильным застольем, колядками и посеванием.

Фото: Изображение Midjourney

Как отпраздновать Старый Новый год в 2025 году?

Этот праздник идеален для семейного отдыха и уютных посиделок. Вот несколько идей:

  1. Праздничное застолье:

    Подготовьте блюда с символическим значением. Например, пшеничную кашу с мясом, символизирующую достаток. Вареники с сюрпризами — ещё одна традиция: в начинку кладут монетки (к богатству), нитки (к дороге) или сладости (к счастливым событиям).

  2. Гадания:

    Считается, что гадания в эту ночь особенно точны. Девушки гадают на суженого, а семейные пары — на удачу и достаток. Простое гадание: написать желания на бумажках, положить под подушку и утром вытянуть одну — она и станет символом года.

  3. Колядки и посевание:

    Если у вас есть дети, расскажите им о традиции колядования. Пусть они нарядятся, разучат песни и обойдут соседей. Удивительно, но такие обряды до сих пор живы в некоторых регионах России.

  4. Творческие развлечения:

    Устройте конкурс на лучший рассказ о прошедшем годе или проведите семейный квиз о традициях праздника. Это не только весело, но и сближает.

Фото: Изображение Midjourney

Идеи подарков на Старый Новый год

Подарки в этот день не должны быть дорогими, но символичными. Вот несколько вариантов:

  • Уют для дома: пледы, свечи, тематические украшения или посуда.
  • Вдохновение: книги, ежедневники или настенные календари с мотивирующими цитатами.
  • Подарки ручной работы: варенье, выпечка или мыло, сделанное своими руками.
  • Здоровье: травяные чаи, медовые наборы или натуральная косметика.
  • Для души: сувениры с символикой года — например, деревянные фигурки или настольные игры для совместного досуга.

Приметы и суеверия праздника

Многие традиции Старого Нового года связаны с приметами:

  • Первый гость: если в дом первым зайдёт мужчина, год будет удачным.
  • Деньги: в этот день нельзя давать в долг и считать мелочь, чтобы не отпугнуть финансовую удачу.
  • Одежда: встречать праздник нужно в новой или красивой одежде — для благополучия.
  • Погода: если 14 января морозно, это к хорошему урожаю.

Старый Новый год в других странах

Интересно, что этот праздник отмечают не только в России. В Сербии и Черногории он известен как «Сербский Новый год». В Швейцарии традиции празднования связаны с пастухами, а в Алжире и Марокко праздник символизирует окончание зимних торжеств.

Когда Крещение Господне в 2025 году — дата и народные традиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети и родители в ужасе от новых правил: как изменится система образования с 2026Новая волна мобилизации в 2025 году — мнение экспертовНовые условия поступления в вуз: какие минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#История#Подарки#Традиции#Празднование#Приметы#Старый Новый год#2025#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика