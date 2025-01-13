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Posted 12 января, 23:19

Published 12 января, 23:19

Modified 12 января, 23:19

Updated 12 января, 23:19

Заснеженные улицы

Температурные качели с морозами до -26 градусов ожидаются в Новосибирской области

12 января 2025, 23:19
Фото: 1MI. Заснеженные улицы

В Новосибирскую область на неделе придут морозы до -26 градусов

На грядущей неделе Новосибирск ожидает серьёзные температурные колебания. В начале недели возможны морозы, но к концу потепление со снегопадом.

Западно-Сибирский Гидрометцентр

Согласно Гидрометцентру, неделя начнётся с крепких морозов, особенно на востоке области. В понедельник ночью температура опустится до -15…-20 градусов, местами до -26 градусов. Днём будет чуть теплее: -4…-9 градусов, а в отдельных районах до -14 градусов. Преимущественно осадков не ожидается, лишь на востоке возможен небольшой снег в ночные часы. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Во вторник, 14 января, морозы слегка ослабнут. Ночью температура составит -9…-14 градусов, местами -21 градус, днём -4…-9 градусов. Осадков по-прежнему не предвидится, но ветер усилится до 13 м/с.

К выходным в Новосибирске ожидается усиление морозов. Температура на востоке области снова опустится до -26 градусов. Это типично для января, который считается самым холодным месяцем года в регионе.

Прогноз погоды
Прогноз погоды. Фото: Западно-Сибирский Гидрометцентр

Gismeteo

Gismeteo подтверждает суровое начало недели, но прогнозирует заметное потепление к её середине. В понедельник днём ожидается -10 градусов, ночью -15. К среде температура вырастет до -4 днём и -10 ночью. Ветер усилится до 8-9 м/с с порывами до 10 м/с. Осадков не ожидается.

Ближе к выходным возможны осадки в виде снега, а температура останется в диапазоне -5…-6 градусов днём и -7…-8 градусов ночью. Ветер может достигать 12 м/с, поэтому стоит быть готовыми к ощутимому холоду при ветреной погоде.

Прогноз погоды
Прогноз погоды. Фото: Gismeteo

Яндекс.Погода

По версии Яндекс.Погоды, морозы будут менее суровыми. В понедельник днём -11 градусов, ночью -13. Облачность с прояснениями создаст ощущение более мягкой зимы. К среде температура поднимется до -3 днём и -6 ночью. На четверг прогнозируют снегопад, сопровождающийся температурой -6 днём и -7 ночью.

На выходных ожидается -6…-8 градусов днём и около -7 ночью. Небольшие снегопады сделают выходные дни уютно-зимними, но из-за повышенной влажности холод может ощущаться сильнее.

Прогноз погоды
Прогноз погоды. Фото: Яндекс.Погода

WorldWeather

WorldWeather обещает плавное потепление на протяжении всей недели. В понедельник температура будет держаться на уровне -11 градусов днём и ночью. Облачность с редкими прояснениями сохранится до середины недели.

К четвергу в Новосибирск придёт снегопад с температурой -6 градусов днём и -5 ночью. На выходных станет ещё теплее: в субботу прогнозируется -2 градуса днём и -5 градусов ночью. Небольшой снег сохранит атмосферу зимы, а тёплая погода порадует тех, кто планирует прогулки.

Прогноз погоды
Прогноз погоды. Фото: WorldWeather
Волна морозов настигнет Новосибирскую область
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Морозы#Гидрометцентр#Снегопад#Январь
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