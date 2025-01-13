Температурные качели с морозами до -26 градусов ожидаются в Новосибирской области

Согласно Гидрометцентру, неделя начнётся с крепких морозов, особенно на востоке области. В понедельник ночью температура опустится до -15…-20 градусов, местами до -26 градусов. Днём будет чуть теплее: -4…-9 градусов, а в отдельных районах до -14 градусов. Преимущественно осадков не ожидается, лишь на востоке возможен небольшой снег в ночные часы. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.