Три человека разбились при ДТП в центре Новосибирска

Posted 13 января, 10:58
Published 13 января, 10:58
Modified 13 января, 11:00
Updated 13 января, 11:00
Все случилось в центре города днем 13 декабря. За рулем Opel ехала 50-летняя женщина. Она двигалась по Красному проспекту. При повороте на перекрестке водитель столкнулась с автомобилем Renault. Им управляла 35-летняя женщина.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 58-летняя женщина, а также 11-летний мальчик. Они сидели во втором автомобиле. Травмы получила и водитель Opel. Все они были госпитализированы в больницу.
Также мы писали о том, что четыре человека разбились на BMW. Другой лихач на BMW избежал наказания за ДТП с семью автомобилями. В другом страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.