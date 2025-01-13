atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 10:58

Published 13 января, 10:58

Modified 13 января, 11:00

Updated 13 января, 11:00

Люди пострадали в ДТП

Три человека разбились при ДТП в центре Новосибирска

13 января 2025, 10:58
Фото: 1MI. Люди пострадали в ДТП
В Новосибирске в ДТП попали несколько человек: в ГАИ дали подробности.

Все случилось в центре города днем 13 декабря. За рулем Opel ехала 50-летняя женщина. Она двигалась по Красному проспекту. При повороте на перекрестке водитель столкнулась с автомобилем Renault. Им управляла 35-летняя женщина.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 58-летняя женщина, а также 11-летний мальчик. Они сидели во втором автомобиле. Травмы получила и водитель Opel. Все они были госпитализированы в больницу.

Также мы писали о том, что четыре человека разбились на BMW. Другой лихач на BMW избежал наказания за ДТП с семью автомобилями. В другом страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.

Появились новые подробности ДТП с перевернувшейся фурой на новосибирской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области при ДТП на трассе пострадали детиВ Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилямиВ Новосибирской области пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика