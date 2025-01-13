В 1-м квартале МСП получат 30 млрд руб. благодаря «зонтичным» поручительствам

Posted 13 января, 09:08
Published 13 января, 09:08
Modified 13 января, 09:10
Updated 13 января, 09:10
Применяя этот государственный механизм для стимулирования бизнеса, предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 млрд рублей в виде кредитов. С 1 января механизм «зонтичных» поручительств реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает ТАСС.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу получать необходимые заемные средства даже при недостатке или отсутствии залогов. Этот продукт считается одним из самых эффективных и востребованных инструментов для развития МСП и включен в обновленную стратегию Корпорации МСП.
Исаевич также подчеркнул, что с помощью данного инструмента малый и средний бизнес сможет получить не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов до 2030 года. По его словам, сегодня 15 банков по всей стране выступают партнерами Корпорации МСП, предоставляя финансирование под «зонтичные» поручительства.
С 2022 года «зонтичные» поручительства стали ключевым инструментом гарантийной поддержки со стороны Корпорации МСП. Это изменение было реализовано по инициативе президента Владимира Путина. В конце 2024 года был принят закон, который продлил срок действия механизма «зонтичных» поручительств, без которого каждый третий кредит не мог бы быть выдан предпринимателям.
Стоит отметить, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП могут покрывать до 50% от суммы кредита. Максимальная сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.