В 1-м квартале МСП получат 30 млрд руб. благодаря «зонтичным» поручительствам

С 2022 года «зонтичные» поручительства стали ключевым инструментом гарантийной поддержки со стороны Корпорации МСП. Это изменение было реализовано по инициативе президента Владимира Путина. В конце 2024 года был принят закон, который продлил срок действия механизма «зонтичных» поручительств, без которого каждый третий кредит не мог бы быть выдан предпринимателям.