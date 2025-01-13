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Posted 13 января, 06:21

Published 13 января, 06:21

Modified 13 января, 06:23

Updated 13 января, 06:23

Банду осудили

В Новосибирске наказали банду диверсантов — помощников ВСУ

13 января 2025, 06:21
Фото: 1MI. Банду осудили
В Новосибирске вынесли приговор банде диверсантов, о чем стало известно из зала суда.

Весной прошлого года задержали четырех диверсантов. Как показало следствие, они подожгли два релейных шкафа на ж/д, оборудование сотового оператора и бомбардировщик СУ-24, который находится на заводе имени Чкалова.

Задержанных обвинили в диверсии и арестовали. Двоим из злоумышленников на тот момент не было 18 лет. Как оказалось, поджоги они устраивали по заданию от неизвестного, который помогал ВСУ.

За каждое преступление банде обещали гонорар. Часть денег скидывали на криптовалютный счет. Оплата варьировалась от 10 до 25 тысяч рублей. Однако средства перечислили только за часть выполненных заданий. Вину подсудимых признали. Им назначили от 5 до 7 лет колонии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Диверсия
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