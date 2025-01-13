В Новосибирске продают особняк с контрабасом за 60 миллионов — как он выглядит внутри

Из онлайн-объявления следует, что особняк подходит для гостиничного бизнеса, санаторного комплекса, частной школы или детского сада, а также как дом для ухода за пожилыми людьми. Автор отмечает, что в доме просторные помещения и качественный ремонт. Каждый из пяти этажей представляет собой отдельную локацию с собственными санузлами и точками водоснабжения. Высота потолков в 3,3 метра, в каждой комнате есть теплые электрические полы.