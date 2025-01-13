В Новосибирске продают особняк с контрабасом за 60 миллионов — как он выглядит внутри

Posted 13 января, 04:35
Published 13 января, 04:35
Modified 13 января, 04:37
Updated 13 января, 04:37
Из онлайн-объявления следует, что особняк подходит для гостиничного бизнеса, санаторного комплекса, частной школы или детского сада, а также как дом для ухода за пожилыми людьми. Автор отмечает, что в доме просторные помещения и качественный ремонт. Каждый из пяти этажей представляет собой отдельную локацию с собственными санузлами и точками водоснабжения. Высота потолков в 3,3 метра, в каждой комнате есть теплые электрические полы.
На первом этаже находится просторная гостиная с дровяным камином и роялем, кухня с двумя рабочими зонами и выход на террасу. Здесь же — гараж с автоматическими воротами.
На втором этаже расположены спальни с индивидуальными санузлами и гардеробными. Детская комната имеет собственный выход на террасу с панорамным видом на город.
Третий этаж дополнен цветочной оранжереей, создающей благоприятную атмосферу для растений, и несколькими жилыми помещениями.
Мансарда оборудована под уютные спальни, кухню-гостиную и ванную комнату. А на цокольном этаже предусмотрены кинотеатр, спортивный зал и прачечная.
На участке есть облагороженный сад с ландшафтным дизайном, фонтан с подсветкой, теплицы и зона земледелия. Для персонала предусмотрен отдельный дом с кухней, спальнями и санузлом.
Любители бани оценят двухэтажный дом-баню с зоной для отдыха и барбекю. В цокольном этаже расположено овощехранилище, а второй этаж отведён под жилую зону. Отдельного внимания заслуживает мастерская площадью 88 кв.м с мокрой точкой.