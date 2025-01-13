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Posted 13 января, 04:35

Published 13 января, 04:35

Modified 13 января, 04:37

Updated 13 января, 04:37

Гостинная в особняке

В Новосибирске продают особняк с контрабасом за 60 миллионов — как он выглядит внутри

13 января 2025, 04:35
Фото: Авито. Гостинная в особняке

В Новосибирске продают особняк с контрабасом за 60 миллионов рублей

В Новосибирске продают пятиэтажный особняк площадью 785 квадратных метров. Цена объекта — 60 миллионов рублей.

Из онлайн-объявления следует, что особняк подходит для гостиничного бизнеса, санаторного комплекса, частной школы или детского сада, а также как дом для ухода за пожилыми людьми. Автор отмечает, что в доме просторные помещения и качественный ремонт. Каждый из пяти этажей представляет собой отдельную локацию с собственными санузлами и точками водоснабжения. Высота потолков в 3,3 метра, в каждой комнате есть теплые электрические полы.

На первом этаже находится просторная гостиная с дровяным камином и роялем, кухня с двумя рабочими зонами и выход на террасу. Здесь же — гараж с автоматическими воротами.

Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка
Первый этаж особняка. Фото: Авито

На втором этаже расположены спальни с индивидуальными санузлами и гардеробными. Детская комната имеет собственный выход на террасу с панорамным видом на город.

Второй этаж особняка
Второй этаж особняка
Второй этаж особняка
Второй этаж особняка
Второй этаж особняка
Второй этаж особняка
Второй этаж особняка. Фото: Авито

Третий этаж дополнен цветочной оранжереей, создающей благоприятную атмосферу для растений, и несколькими жилыми помещениями.

Оронжарея в особняке
Оронжарея в особняке. Фото: Авито

Мансарда оборудована под уютные спальни, кухню-гостиную и ванную комнату. А на цокольном этаже предусмотрены кинотеатр, спортивный зал и прачечная.

Цокольный этаж в особняке
Цокольный этаж в особняке
Цокольный этаж в особняке
Цокольный этаж в особняке
Цокольный этаж в особняке
Цокольный этаж в особняке. Фото: Авито

На участке есть облагороженный сад с ландшафтным дизайном, фонтан с подсветкой, теплицы и зона земледелия. Для персонала предусмотрен отдельный дом с кухней, спальнями и санузлом.

Двор особняка
Двор особняка
Двор особняка
Двор особняка
Двор особняка
Двор особняка
Двор особняка. Фото: Авито

Любители бани оценят двухэтажный дом-баню с зоной для отдыха и барбекю. В цокольном этаже расположено овощехранилище, а второй этаж отведён под жилую зону. Отдельного внимания заслуживает мастерская площадью 88 кв.м с мокрой точкой.

Дом-баня
Дом-баня. Фото: Авито
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Ремонт#Недвижимость#Баня#Детский сад#Особняк#Ландшафтный дизайн
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