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Posted 13 января, 09:19

Published 13 января, 09:19

Modified 13 января, 09:21

Updated 13 января, 09:21

Здания бывшего военного городка имеют статус объектов культурного наследия регионального значения

В Новосибирске разрешили строить высотку в охранной зоне Военного городка

13 января 2025, 09:19
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Здания бывшего военного городка имеют статус объектов культурного наследия регионального значения
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Военный городок
Положительное заключение единолично выдал бывший руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия, следует из информации ведомства.

Возведение жилого комплекса, состоящего из 30-этажного и 9-этажного зданий в непосредственной близости от исторического памятника «Дом жилой для 6 семей старших офицеров» по адресу Тополевая, 23 никак не повредит постройке начала 20 века. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, единолично проведенной Александром Кошелевым по заказу ООО «Сибирьреставрация» (копия документа имеется в распоряжении редакции).

Трехэтажная постройка имеет охранный статус объекта культурного наследия регионального значения и согласно строительным планам, часть 9-этажного здания попадает на земельный участок охранной зоны памятника. Однако, по мнению эксперта, это никак не повлияет на состояние исторической конструкции.

«Предусмотренные проектом решения не нарушают режим использования
земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах единых зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, утвержденные постановлением № 46-па, соответственно сохранность объекта культурного наследия при производстве работ, предусмотренных проектом, обеспечена», — пишет в своем заключении Кошелев.

Руководитель Железнодорожного районного отделения региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Викторович обращает внимание, что этот акт дает зеленый свет застройщику. При этом неоднократные попытки различных строительных компаний в течение последнего десятилетия зайти на этот участок были пресечены как раз на основании охранной зоны Тополевой, 23. О необоснованности претензии застройщика на участок, примыкающий к памятнику, в мае 2024 года редакции Atas.Info сообщали в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН).

«Акт подписанный Кошелевым, похож на подлог. Возможно, это следствие его давних сомнительных связей и он попросту заводит на участок нужного застройщика. Возведение высоток уничтожит исторический ландшафт, это очевидно», — предположил Викторович.

Активист обращает внимание, что подобной практике, в том числе, потворствует позиция ГИООКН, которая много лет затягивает с четких определением границ архитектурного ансамбля Военного городка. То есть, формально исторический архитектурный ансамбль существует, а границы у него нет. Закрепление этих параметров наложило бы более жесткие ограничения на высотность соседствующей новой застройки.

Александр Кошелев с января 2008 по январь 2019 года возглавлял управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Уволился после преобразования управления в инспекцию. Во время пребывания на посту главного хранителя исторического населения региона в адрес Кошелева со стороны гражданских активистов неоднократно звучали упреки в соглашательской позиции по отношению к застройщикам. Ему в вину ставили ухудшающее состояние исторических памятников и их утрату.

Сейчас Александр Кошелев занимает должность заместителя директора по общим вопросам Новосибирского государственного художественного музея.

Ранее мы рассказывали о скандальной ситуации, как на основании подобного акта историко-культурной экспертизы, проведенной одним человеком, из реестра выявленных объектов культурного наследия был исключен главный корпус санатория «Речкуновский».

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