В Новосибирске разрешили строить высотку в охранной зоне Военного городка

Возведение жилого комплекса, состоящего из 30-этажного и 9-этажного зданий в непосредственной близости от исторического памятника «Дом жилой для 6 семей старших офицеров» по адресу Тополевая, 23 никак не повредит постройке начала 20 века. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, единолично проведенной Александром Кошелевым по заказу ООО «Сибирьреставрация» (копия документа имеется в распоряжении редакции).



Трехэтажная постройка имеет охранный статус объекта культурного наследия регионального значения и согласно строительным планам, часть 9-этажного здания попадает на земельный участок охранной зоны памятника. Однако, по мнению эксперта, это никак не повлияет на состояние исторической конструкции.