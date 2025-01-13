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Posted 13 января, 02:46

Published 13 января, 02:46

Modified 13 января, 02:48

Updated 13 января, 02:48

Значительная часть коллеции посвящена зимним видам спорта

В Новосибирске за миллион продают коллекцию значков о спорте — почему так дорого

13 января 2025, 02:46
Фото: avito.ru. Значительная часть коллеции посвящена зимним видам спорта

В Новосибирске за миллион продают коллекцию значков о спорте

Самые ранние экземпляры коллеции датированы 70-ми годами прошлого века, сообщает владелец.

Житель Новосибирска просит 1 миллион рублей за коллекцию советских значков, объединенных спортивной темой. Соответствующее объявление появилось на одном из интернет-ресурсов. Одна часть посвящена московской Олимпиаде 1980 года, другая зимним видам спорта, например, состязаниям, которые проводили в Мурманске в рамках празднования Праздника Севера.

Всего собрание насчитывает около одной тысячи экземпляров, начало коллекции положено в 70-х года. Владелец не указывает, сам ли он собирал ее, либо она досталась ему от родственников. Продажа по частям автора объявления не интересует.

В среднем за один типовой советский значок продавцы на сайте бесплатных объявлений просят от 50 до 100 рублей. Если экземпляр редкий и представляет коллекционную ценность, то стоимость одного знака может достигать десятков тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы за миллионы рублей пытаются продать советские новогодние елочные игрушки.

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#Спорт#Новосибирск#Продажа#Коллекция#Значки
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