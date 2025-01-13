В Новосибирске за миллион продают коллекцию значков о спорте — почему так дорого

Posted 13 января, 02:46
Published 13 января, 02:46
Modified 13 января, 02:48
Updated 13 января, 02:48
Житель Новосибирска просит 1 миллион рублей за коллекцию советских значков, объединенных спортивной темой. Соответствующее объявление появилось на одном из интернет-ресурсов. Одна часть посвящена московской Олимпиаде 1980 года, другая зимним видам спорта, например, состязаниям, которые проводили в Мурманске в рамках празднования Праздника Севера.
Всего собрание насчитывает около одной тысячи экземпляров, начало коллекции положено в 70-х года. Владелец не указывает, сам ли он собирал ее, либо она досталась ему от родственников. Продажа по частям автора объявления не интересует.
В среднем за один типовой советский значок продавцы на сайте бесплатных объявлений просят от 50 до 100 рублей. Если экземпляр редкий и представляет коллекционную ценность, то стоимость одного знака может достигать десятков тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы за миллионы рублей пытаются продать советские новогодние елочные игрушки.