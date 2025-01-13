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Posted 13 января, 10:41

Published 13 января, 10:41

Modified 13 января, 10:43

Updated 13 января, 10:43

Мужчина мог похитить миллионы

В Новосибирске задержали беглого мошенника из Казахстана

13 января 2025, 10:41
Фото: 1MI. Мужчина мог похитить миллионы
В Новосибирске был задержан казахстанец, который находился в международном розыске, о чем сообщили в МВД.

Гражданин Казахстана был задержан в столице Сибири. Его обвинили в мошенничестве. Предполагается, что мужчина работал в Алматы в одном из магазинов техники.

Он обманул клиентов, пообещав им реализовать телефоны и аксессуары к ним. Всего было похищено 20 млн тенге (3,8 млн на российские рубли). Продавец сбежал из страны.

Его объявили в международный розыск. Он оказался в Новосибирске. Тут мужчину и задержали. Сейчас он арестован, пока проводится расследование. Ранее мы рассказали, как жителя Новосибирской области арестовали за мошенничество с уклонением от СВО.

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