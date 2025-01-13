В Новосибирске задержали беглого мошенника из Казахстана

Posted 13 января, 10:41
Published 13 января, 10:41
Modified 13 января, 10:43
Updated 13 января, 10:43
Гражданин Казахстана был задержан в столице Сибири. Его обвинили в мошенничестве. Предполагается, что мужчина работал в Алматы в одном из магазинов техники.
Он обманул клиентов, пообещав им реализовать телефоны и аксессуары к ним. Всего было похищено 20 млн тенге (3,8 млн на российские рубли). Продавец сбежал из страны.
Его объявили в международный розыск. Он оказался в Новосибирске. Тут мужчину и задержали. Сейчас он арестован, пока проводится расследование. Ранее мы рассказали, как жителя Новосибирской области арестовали за мошенничество с уклонением от СВО.