В Новосибирске женщина заплатила гадалке миллионы за исцеление от депрессии

Posted 13 января, 08:40
Published 13 января, 08:40
Modified 13 января, 08:42
Updated 13 января, 08:42
Женщина поставила себе диагноз — депрессию. Она желала исцелиться от душевного «заболевания». За помощью сибирячка обратилась к гадалке, которая обещала помочь с помощью онлайн-консультаций.
Сначала гадалка просила маленькие суммы за свои услуги, а позже они начали стремительно расти. Всего жертва мошенницы отправила ей 9 млн рублей, совершив 32 перевода. Для этих целей она взяла кредит.
Поняв, что методы гадалки не действуют, жительница Новосибирска обратилась в полицию, пишет КП-Новосибирск. Теперь мошенницу пытаются найти. Следы уводят на юг страны. Предполагается, что виновницей была цыганка.