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Posted 13 января, 08:40

Published 13 января, 08:40

Modified 13 января, 08:42

Updated 13 января, 08:42

Гадалка обманула женщину

В Новосибирске женщина заплатила гадалке миллионы за исцеление от депрессии

13 января 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney. Гадалка обманула женщину
В Новосибирске местная жительница желала исцелиться от депрессии и попала на крючок мошенников, о чем сообщили в МВД.

Женщина поставила себе диагноз — депрессию. Она желала исцелиться от душевного «заболевания». За помощью сибирячка обратилась к гадалке, которая обещала помочь с помощью онлайн-консультаций.

Сначала гадалка просила маленькие суммы за свои услуги, а позже они начали стремительно расти. Всего жертва мошенницы отправила ей 9 млн рублей, совершив 32 перевода. Для этих целей она взяла кредит.

Поняв, что методы гадалки не действуют, жительница Новосибирска обратилась в полицию, пишет КП-Новосибирск. Теперь мошенницу пытаются найти. Следы уводят на юг страны. Предполагается, что виновницей была цыганка.

Банда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Мошенничество#Обман
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