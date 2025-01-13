В Новосибирской области арестовали двух братьев за убийство собутыльника

Posted 13 января, 08:39
Published 13 января, 08:39
Modified 13 января, 08:41
Updated 13 января, 08:41
Все произошло 7 января в деревне Казаково, что в Коченевском районе. Два брата пили алкоголь со своим приятелем. В один момент они поругались и принялись избивать знакомого.
По версии следствия, они избили человека руками и ногами, затем взяли нож и кирпич. Мужчина умер от полученных травм. На этом родственники не остановились. Предполагается, что они подожгли дом, где после тушения пожара было найдено тело хозяина жилища.
Злоумышленников задержали в соседнем районе. На днях прошел суд. Двух братьев арестовали до 9 марта текущего года, пока идет расследование.