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Posted 13 января, 08:39

Published 13 января, 08:39

Modified 13 января, 08:41

Updated 13 января, 08:41

Мужчина погиб

В Новосибирской области арестовали двух братьев за убийство собутыльника

13 января 2025, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина погиб
В Новосибирской области были арестованы мужчины, которых обвиняют в убийстве собутыльника.

Все произошло 7 января в деревне Казаково, что в Коченевском районе. Два брата пили алкоголь со своим приятелем. В один момент они поругались и принялись избивать знакомого.

По версии следствия, они избили человека руками и ногами, затем взяли нож и кирпич. Мужчина умер от полученных травм. На этом родственники не остановились. Предполагается, что они подожгли дом, где после тушения пожара было найдено тело хозяина жилища.

Злоумышленников задержали в соседнем районе. На днях прошел суд. Двух братьев арестовали до 9 марта текущего года, пока идет расследование.

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