В Новосибирской области планируется потратить 5 млрд на ремонт ТЭЦ

Ранее мэр Максим Кудрявцев доложил о том, что Новосибирску выделили дополнительные 6 млрд из областного бюджета на ремонт объектов инфраструктуры и благоустройство. Также стало известно об увеличении тарифов ЖКХ в 2025 году.