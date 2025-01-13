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Posted 13 января, 17:02

Published 13 января, 17:02

Modified 13 января, 17:19

Updated 13 января, 17:19

В Новосибирской области планируется потратить 5 млрд на ремонт ТЭЦ

В Новосибирской области планируется потратить 5 млрд на ремонт ТЭЦ

13 января 2025, 17:02
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году планируется выделить средства на ремонт четырех ТЭЦ в Новосибирске и одну в Куйбышеве.

Новосибирская энергетическая компания собирается вложить около 5 млрд в проведение необходимых ремонтных работ. Вложения превысят показатели 2024 года.

Специалисты говорят о необходимости привести в надлежащее состояние порядка ста единиц оборудования. Проводить работы планируют в летнее время, чтобы избежать внеплановое отключение теплоснабжения.

Ранее мэр Максим Кудрявцев доложил о том, что Новосибирску выделили дополнительные 6 млрд из областного бюджета на ремонт объектов инфраструктуры и благоустройство. Также стало известно об увеличении тарифов ЖКХ в 2025 году.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Отопление#ЖКХ#Бюджет#ТЭЦ#Тарифы ЖКХ
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