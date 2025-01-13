В Новосибирской области планируется потратить 5 млрд на ремонт ТЭЦ

Posted 13 января, 17:02
Published 13 января, 17:02
Modified 13 января, 17:19
Updated 13 января, 17:19
Новосибирская энергетическая компания собирается вложить около 5 млрд в проведение необходимых ремонтных работ. Вложения превысят показатели 2024 года.
Специалисты говорят о необходимости привести в надлежащее состояние порядка ста единиц оборудования. Проводить работы планируют в летнее время, чтобы избежать внеплановое отключение теплоснабжения.
Ранее мэр Максим Кудрявцев доложил о том, что Новосибирску выделили дополнительные 6 млрд из областного бюджета на ремонт объектов инфраструктуры и благоустройство. Также стало известно об увеличении тарифов ЖКХ в 2025 году.