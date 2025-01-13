В Новосибирской области провалившейся в колодец школьнице заплатили компенсацию

Posted 13 января, 09:57
Published 13 января, 09:57
Modified 13 января, 09:59
Updated 13 января, 09:59
Все случилось осенью прошлого года в Татарске. Девочка шла в школу и не заметила открытый люк, который зарос травой. Она провалилась в него одной ногой, ушибла руку, растянула ногу. Также у нее промокла одежда и выпал телефон.
МУП «Водоканал» отказался возмещать ущерб до суда. Тогда родительница пошла в высшую инстанцию. Ей удалось добиться материальную компенсацию. За моральный и физический ущерб, а также имущественные расходы, ребенку 36 тысяч рублей.
Ранее мужчина в Новосибирске избил своего пса. После этой истории назрел настоящий скандал.