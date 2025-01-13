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Posted 13 января, 09:57

Published 13 января, 09:57

Modified 13 января, 09:59

Updated 13 января, 09:59

Люк был открыт

В Новосибирской области провалившейся в колодец школьнице заплатили компенсацию

13 января 2025, 09:57
Фото: 1MI. Люк был открыт
В Новосибирской области школьница провалилась в колодец, за что ей выплатили компенсацию, о чем сообщает судебный департамент.

Все случилось осенью прошлого года в Татарске. Девочка шла в школу и не заметила открытый люк, который зарос травой. Она провалилась в него одной ногой, ушибла руку, растянула ногу. Также у нее промокла одежда и выпал телефон.

МУП «Водоканал» отказался возмещать ущерб до суда. Тогда родительница пошла в высшую инстанцию. Ей удалось добиться материальную компенсацию. За моральный и физический ущерб, а также имущественные расходы, ребенку 36 тысяч рублей.

Ранее мужчина в Новосибирске избил своего пса. После этой истории назрел настоящий скандал.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Компенсация#Моральный вред
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