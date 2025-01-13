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Posted 13 января, 13:09

Published 13 января, 13:09

Modified 13 января, 13:11

Updated 13 января, 13:11

Свалка, оставленная неизвестным

Водитель из Новосибирска устроил свалку из покрышек рядом с ТЭЦ

13 января 2025, 13:09
Фото: Скриншот видео «Нетипичный Новосибирск». Свалка, оставленная неизвестным
На видео попал водитель, который решил избавиться от покрышек, выгрузив их рядом с ТЭЦ-5.

На видеозаписи видно мужчину, который выгрузил ненужные покрышки рядом с ТЭЦ-5. Причем этот случай далеко не единственный. Местные жители в комментариях обсуждают, что свалка рядом с ТЭЦ — многолетняя проблема.

Ранее на эту территорию привозили покрышки, чтобы сделать из них ограду для гоночной трассы. Однако позже эту идею оставили, но вывоз покрышек не был организован. С тех пор там начал разрастаться мусорный полигон из ненужных покрышек.

Сдать ненужные покрышки можно в специальные пункты приема. На некоторых заправках «Газпромнефти» для этого установлены специальные контейнеры. Сдать покрышки бесплатно можно по следующим адресам:

  • Станционная, 98;
  • Немировича-Данченко, 136/1;
  • Бердское шоссе, 470.
Видео: Скриншот видео «Нетипичный Новосибирск». Свалка, оставленная неизвестным
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