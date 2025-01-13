Водитель из Новосибирска устроил свалку из покрышек рядом с ТЭЦ

Posted 13 января, 13:09
Published 13 января, 13:09
Modified 13 января, 13:11
Updated 13 января, 13:11
На видеозаписи видно мужчину, который выгрузил ненужные покрышки рядом с ТЭЦ-5. Причем этот случай далеко не единственный. Местные жители в комментариях обсуждают, что свалка рядом с ТЭЦ — многолетняя проблема.
Ранее на эту территорию привозили покрышки, чтобы сделать из них ограду для гоночной трассы. Однако позже эту идею оставили, но вывоз покрышек не был организован. С тех пор там начал разрастаться мусорный полигон из ненужных покрышек.
Сдать ненужные покрышки можно в специальные пункты приема. На некоторых заправках «Газпромнефти» для этого установлены специальные контейнеры. Сдать покрышки бесплатно можно по следующим адресам: