Задержки более 7 часов: новосибирцы не могут дождаться прилета 8 авиарейсов

Пассажиры, ожидающие прибытия самолетов из различных регионов страны, сталкиваются с неудобствами. Среди направлений, из которых рейсы прибудут с опозданием, значатся Санкт-Петербург, Чита, Магадан, Норильск, Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Певек. Точное время задержек варьируется: от 30 минут до семи часов. Больше всего придётся подождать пассажирам, прибывающим из Норильска.