Задержки более 7 часов: новосибирцы не могут дождаться прилета 8 авиарейсов

Posted 13 января, 04:05
Published 13 января, 04:05
Modified 13 января, 04:07
Updated 13 января, 04:07
Пассажиры, ожидающие прибытия самолетов из различных регионов страны, сталкиваются с неудобствами. Среди направлений, из которых рейсы прибудут с опозданием, значатся Санкт-Петербург, Чита, Магадан, Норильск, Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Певек. Точное время задержек варьируется: от 30 минут до семи часов. Больше всего придётся подождать пассажирам, прибывающим из Норильска.
Причины изменений в расписании пока не уточняются. Информация о возможных технических проблемах, погодных условиях или других обстоятельствах, повлиявших на задержку, не раскрыта.
Atas.Info не ответили в пресс-службе аэропорта. Причины задержки остаются неизвестными. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальные данные о прилетах на официальном сайте или через мобильное приложение «Толмачёво».
Напомним, ранее в Новосибирске утвердили субсидируемые направления для авиаперелетов.