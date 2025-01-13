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Posted 13 января, 04:05

Published 13 января, 04:05

Modified 13 января, 04:07

Updated 13 января, 04:07

Самолеты в аэропорте

Задержки более 7 часов: новосибирцы не могут дождаться прилета 8 авиарейсов

13 января 2025, 04:05
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Самолеты в аэропорте

В Новосибирске задерживается прилет 8 авиарейсов

В аэропорту «Толмачёво» наблюдаются задержки восьми рейсов, как сообщается на онлайн-табло.

Пассажиры, ожидающие прибытия самолетов из различных регионов страны, сталкиваются с неудобствами. Среди направлений, из которых рейсы прибудут с опозданием, значатся Санкт-Петербург, Чита, Магадан, Норильск, Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Певек. Точное время задержек варьируется: от 30 минут до семи часов. Больше всего придётся подождать пассажирам, прибывающим из Норильска.

Причины изменений в расписании пока не уточняются. Информация о возможных технических проблемах, погодных условиях или других обстоятельствах, повлиявших на задержку, не раскрыта.

Atas.Info не ответили в пресс-службе аэропорта. Причины задержки остаются неизвестными. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальные данные о прилетах на официальном сайте или через мобильное приложение «Толмачёво».

Напомним, ранее в Новосибирске утвердили субсидируемые направления для авиаперелетов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Погода#Самолет#Задержка#Проблемы#Толмачёво
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