Заключенные мигранты напали на надзирателя в новосибирской колонии

Мужчина получил травмы. Во время драки мигранты сорвали видеокамеру с надзирателя. Зеков обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, а также в применении насилия. Свою вину заключенные не признали. Судебное разбирательство продолжается. Тем временем были арестованы два брата за убийство собутыльника.