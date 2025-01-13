atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:58

Published 13 января, 08:58

Modified 13 января, 09:00

Updated 13 января, 09:00

На охранника напали

Заключенные мигранты напали на надзирателя в новосибирской колонии

13 января 2025, 08:58
Фото: 1MI. На охранника напали
В Новосибирской области мигранты совершили нападение на сотрудника колонии, о чем сообщает Тогучинский районный суд.

Все произошло в мае прошлого года в Тогучине. В исправительной колонии было совершено нападение на надзирателя.

По версии суда, четверо мигрантов из Таджикистана задумали «наказать» сотрудника тюрьмы после словесной перепалки. Они вместе оказались в комнате для телефонных переговоров, после чего выключили там свет и начали избивать охранника, считает следствие.

Мужчина получил травмы. Во время драки мигранты сорвали видеокамеру с надзирателя. Зеков обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, а также в применении насилия. Свою вину заключенные не признали. Судебное разбирательство продолжается. Тем временем были арестованы два брата за убийство собутыльника.

В Новосибирске мужчина отравился угарным газом во время пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске бразилец покинул футбольное поле из-за расистских оскорбленийНовосибирский чиновник покинул мэрию спустя 10 лет работы«Сгрызет его»: в Новосибирске мужчина испинал своего пса — назревает скандал
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Нападение#Колония#Тюрьма#Тогучин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика