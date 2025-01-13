Заключенные мигранты напали на надзирателя в новосибирской колонии

Posted 13 января, 08:58
Published 13 января, 08:58
Modified 13 января, 09:00
Updated 13 января, 09:00
Все произошло в мае прошлого года в Тогучине. В исправительной колонии было совершено нападение на надзирателя.
По версии суда, четверо мигрантов из Таджикистана задумали «наказать» сотрудника тюрьмы после словесной перепалки. Они вместе оказались в комнате для телефонных переговоров, после чего выключили там свет и начали избивать охранника, считает следствие.
Мужчина получил травмы. Во время драки мигранты сорвали видеокамеру с надзирателя. Зеков обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, а также в применении насилия. Свою вину заключенные не признали. Судебное разбирательство продолжается. Тем временем были арестованы два брата за убийство собутыльника.