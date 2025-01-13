Жителя Новосибирской области арестовали за мошенничество с уклонением от СВО

Серебров встретился с новосибирцем и предложил ему не ехать в зону боевых действий, но только за вознаграждение. Заплатив 300 тысяч рублей, потерпевший бы не поехал в комендатуру и военкомат не отправил бы его на спецоперацию. Фактически деньги с жертвы потребовали. Однако тот сообщил о вымогательстве своим родственникам и преступление не удалось довести до конца.