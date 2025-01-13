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Posted 13 января, 09:56

Published 13 января, 09:56

Modified 13 января, 09:58

Updated 13 января, 09:58

Подозреваемого арестовали

Жителя Новосибирской области арестовали за мошенничество с уклонением от СВО

13 января 2025, 09:56
Фото: 1MI. Подозреваемого арестовали
В Новосибирской области раскрыли факт мошенничества с уклонением от СВО, о чем сообщил судебный департамент.

Все произошло в Тогучине. По версии суда, Андрей Воробьев вступил в сговор с Эдуардом Серебровым. Они выбрали себе «жертву», чтобы обмануть его на деньги. Тогучинец взял обманным путем предписание в комиссариате, согласно которому потерпевший должен был приехать в Новосибирск, а дальше отправиться на СВО.

Серебров встретился с новосибирцем и предложил ему не ехать в зону боевых действий, но только за вознаграждение. Заплатив 300 тысяч рублей, потерпевший бы не поехал в комендатуру и военкомат не отправил бы его на спецоперацию. Фактически деньги с жертвы потребовали. Однако тот сообщил о вымогательстве своим родственникам и преступление не удалось довести до конца.

Подозреваемых обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере. Андрея Воробьева арестовали, пока идет расследование. Это решение еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Арест#Тогучин
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