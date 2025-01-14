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Posted 14 января, 13:07

Published 14 января, 13:07

Modified 14 января, 13:09

Updated 14 января, 13:09

Синоптики прогнозируют теплый январь

Аномальное тепло придет в Новосибирскую область

14 января 2025, 13:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Синоптики прогнозируют теплый январь
Синоптики прогнозируют повышение температуры в ближайшее время из-за аномального тепла по всей территории России.

Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России, аномальное потепление придет и в Новосибирскую область.

Синоптики прогнозируют метели в регионе и усиление ветра до 20 м/с. Согласно данным онлайн-сервисов, самые холодные дни придутся на конец месяца.

По данным «Яндекс-погоды», эта неделя обещает быть теплой: минимальная температура составит до -12 градусов.

От аномального тепла до -35: какая погода ждет новосибирцев в январе
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