Аномальное тепло придет в Новосибирскую область

Posted 14 января, 13:07
Published 14 января, 13:07
Modified 14 января, 13:09
Updated 14 января, 13:09
Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России, аномальное потепление придет и в Новосибирскую область.
Синоптики прогнозируют метели в регионе и усиление ветра до 20 м/с. Согласно данным онлайн-сервисов, самые холодные дни придутся на конец месяца.
По данным «Яндекс-погоды», эта неделя обещает быть теплой: минимальная температура составит до -12 градусов.
Ранее специалисты рассказали, чем грозит метеозависимым новая находка ученых на Солнце.