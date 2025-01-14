Автопарк «Россети Новосибирск» пополнился новыми автомобилями и спецтехникой

Филиалы пополнились 50 автомобилями, а также спецтехникой на сумму 146 млн рублей. Основная часть машин — это бригадные автомобили, которые используют для доставки сотрудников к месту работы. Кроме того, в парке энергетиков теперь есть гидравлические автоподъемники.