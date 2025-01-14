Автопарк «Россети Новосибирск» пополнился новыми автомобилями и спецтехникой

Posted 14 января, 07:41
Published 14 января, 07:41
Modified 14 января, 07:43
Updated 14 января, 07:43
Филиалы пополнились 50 автомобилями, а также спецтехникой на сумму 146 млн рублей. Основная часть машин — это бригадные автомобили, которые используют для доставки сотрудников к месту работы. Кроме того, в парке энергетиков теперь есть гидравлические автоподъемники.
Новая техника поможет энергетикам оперативно реагировать на все нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов даже в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом.
Автомобили достались почти всем районам области. В филиалах компании «Россети Новосибирск» имеется весьма обширный и разнообразный автомобильный парк — более 1000 единиц техники, включая бригадные автомобили, тракторы, автогидроподъемники, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника. В компании регулярно обновляют автопарк.