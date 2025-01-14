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Posted 14 января, 07:41

Published 14 января, 07:41

Modified 14 января, 07:43

Updated 14 января, 07:43

Технику доставили по районам

Автопарк «Россети Новосибирск» пополнился новыми автомобилями и спецтехникой

14 января 2025, 07:41
Фото: «Россети Новосибирск». Технику доставили по районам
Подразделения «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») получили новую технику в рамках масштабного автопарка энергетиков, о чем сообщили в компании.

Филиалы пополнились 50 автомобилями, а также спецтехникой на сумму 146 млн рублей. Основная часть машин — это бригадные автомобили, которые используют для доставки сотрудников к месту работы. Кроме того, в парке энергетиков теперь есть гидравлические автоподъемники.

Фото: «Россети Новосибирск»

Новая техника поможет энергетикам оперативно реагировать на все нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов даже в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом.

Автомобили достались почти всем районам области. В филиалах компании «Россети Новосибирск» имеется весьма обширный и разнообразный автомобильный парк — более 1000 единиц техники, включая бригадные автомобили, тракторы, автогидроподъемники, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника. В компании регулярно обновляют автопарк.

Фото: «Россети Новосибирск»
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#РЭС#Энергетики
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