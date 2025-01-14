Азат Ислаев: Югра заняла второе место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Азат Ислаев сообщил о том, что на завершающей стадии находится возведение второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая высокие темпы строительства, планируется завершить работы до конца 2025 года. На сегодняшний день это один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, который включает 8 искусственных сооружений, среди которых мост через Обь длиной 1758 метров, три путепровода, четыре моста и 43 километра автодорог. Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме, в проекте задействованы 750 работников и 200 единиц техники.