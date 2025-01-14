Азат Ислаев: Югра заняла второе место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Posted 14 января, 19:09
Published 14 января, 19:09
Modified 14 января, 19:10
Updated 14 января, 19:10
По его информации, по поручению губернатора в текущем году были пересмотрены подходы к развитию муниципальных дорог, значительно увеличено финансирование, а также создана новая комплексная программа.
«Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий, в том числе отдаленных и труднодоступных», — рассказал Ислаев.
Как сообщает rg.ru, для решения данного вопроса зимой в регионе возводят автозимники и ледовые переправы, а в летний период пассажиров обслуживает речной транспорт по доступным ценам. Этот вид транспорта пользуется большим спросом. Власти начали его модернизацию, обновление подвижного состава.
Кроме того, важным способом передвижения остаются авиаперевозки: в округе функционируют девять аэропортов. Для обеспечения доступности авиабилетов для населения из регионального бюджета выделяются субсидии, также расширяется сеть авиаперевозок как внутри региона, так и на межрегиональных направлениях.
Азат Ислаев сообщил о том, что на завершающей стадии находится возведение второго моста через реку Обь в районе Сургута. Учитывая высокие темпы строительства, планируется завершить работы до конца 2025 года. На сегодняшний день это один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, который включает 8 искусственных сооружений, среди которых мост через Обь длиной 1758 метров, три путепровода, четыре моста и 43 километра автодорог. Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме, в проекте задействованы 750 работников и 200 единиц техники.
Мост будет направлять транспортные потоки в обход города, что значительно сократит время перемещения для людей и грузов, а также обеспечит альтернативный маршрут для круглосуточного движения тяжеловесных автомобилей. Он возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных маршрутов: Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск.
Ислаев также отметил, что по завершении данного проекта начнется проектирование похожего по масштабам моста через Обь в районе поселка Андра, который свяжет Ямал и Урал, сократит пробег между Екатеринбургом и Надымом на 500 километров, а время в пути для жителей и доставки грузов на нефтегазовые месторождения — на 4-5 часов.