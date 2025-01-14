Финские ученые отказались сотрудничать с новосибирскими специалистами

Posted 14 января, 17:01
Published 14 января, 17:01
Modified 14 января, 17:03
Updated 14 января, 17:03
Михаил Марченко рассказал ТАСС, что наши ученые вели совместную разработку модели арктических течений с научными организациями Финляндии. Работа шла успешно, новая разработка получила признание мирового научного сообщества, пока финны не заявили о прекращении сотрудничества из-за политической обстановки.
Разработка ученых направлена на то, чтобы выяснить, как распространяется микропластик в водах Арктики. Марченко отметил, что в данном исследовании важно учитывать климатические изменения, из-за которых Арктика не замерзает полностью.
Ранее ученые СО РАН поделились необычными результатами последних исследований, которые подтвердили изменение климата в Новосибирской области.