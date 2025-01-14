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Posted 14 января, 17:01

Published 14 января, 17:01

Modified 14 января, 17:03

Updated 14 января, 17:03

Финские ученые отказались сотрудничать с новосибирскими специалистами

Финские ученые отказались сотрудничать с новосибирскими специалистами

14 января 2025, 17:01
Фото: Изображение Midjourney.
Новосибирские исследователи совместно с иностранными коллегами разрабатывали модель течений в Северном Ледовитом океане, однако были вынуждены прекратить сотрудничество. Об этом сообщил директор СО РАН Михаил Марченко.

Михаил Марченко рассказал ТАСС, что наши ученые вели совместную разработку модели арктических течений с научными организациями Финляндии. Работа шла успешно, новая разработка получила признание мирового научного сообщества, пока финны не заявили о прекращении сотрудничества из-за политической обстановки.

Разработка ученых направлена на то, чтобы выяснить, как распространяется микропластик в водах Арктики. Марченко отметил, что в данном исследовании важно учитывать климатические изменения, из-за которых Арктика не замерзает полностью.

Ранее ученые СО РАН поделились необычными результатами последних исследований, которые подтвердили изменение климата в Новосибирской области.

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