Фирмы Новосибирска забойкотировали конкурс на реконструкцию ДК «Академия» за 30 млн

Posted 14 января, 04:14
Published 14 января, 04:14
Modified 14 января, 04:51
Updated 14 января, 04:51
В Советском районе Новосибирска возобновили идею масштабной реконструкции дома культуры «Академия», расположенного на улице Ильича. Однако попытка найти подрядчика для разработки проекта реконструкции провалилась: на объявленный тендер, несмотря на предложенный бюджет в 29,9 миллиона рублей, не поступило ни одной заявки. По условиям контракта, новый дом культуры должен включать концертный зал на 400 мест, кинозал, хореографический кластер, гримерные, изостудию и клуб раннего творческого развития детей.
Как стало известно atas.info конкурс, организованный городским «Управлением капитального строительства», стартовал в начале декабря и завершился 10 января 2025 года. За месяц ни одна компания не изъявила желания взяться за проект. В результате тендер признали несостоявшимся.
Сроки выполнения работ были обозначены до 28 ноября 2025 года. Однако из-за несостоявшегося контракта они могут быть отложены. Несмотря на проваленный тендер, власти могут повторно объявить конкурс. Однако без интереса со стороны подрядчиков перспектива реконструкции остается неопределенной.
Здание дома культуры «Академия» было построено в 1962 году и является частью исторической застройки Академгородка. Первые планы реконструкции появились еще в 2012 году. Тогда был разработан проект, предполагающий снос старого здания и строительство нового трехэтажного ДК с подземным этажом.
Отметим, что идея масштабного обновления ДК неоднократно подвергалась критике. Жители Академгородка отмечали, что предлагаемые проекты не соответствуют духу района и портят его уникальный архитектурный облик. Академгородок известен своими строгими, лаконичными формами зданий, которые гармонируют с природой. Многие опасаются, что новое здание нарушит этот баланс и уничтожит историческую ценность постройки.