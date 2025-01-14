Фирмы Новосибирска забойкотировали конкурс на реконструкцию ДК «Академия» за 30 млн

В Советском районе Новосибирска возобновили идею масштабной реконструкции дома культуры «Академия», расположенного на улице Ильича. Однако попытка найти подрядчика для разработки проекта реконструкции провалилась: на объявленный тендер, несмотря на предложенный бюджет в 29,9 миллиона рублей, не поступило ни одной заявки. По условиям контракта, новый дом культуры должен включать концертный зал на 400 мест, кинозал, хореографический кластер, гримерные, изостудию и клуб раннего творческого развития детей.