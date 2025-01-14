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Posted 14 января, 04:55

Published 14 января, 04:55

Modified 14 января, 04:57

Updated 14 января, 04:57

Около купелей будут дежурить сотрудники МЧС

Где в Новосибирске крещенские купепели: точные места размещения

14 января 2025, 04:55
Фото: atas.info. Около купелей будут дежурить сотрудники МЧС

В Новосибирске назвали места расположения крещенских купелей

В городе будет работать пять официальных мест купания, сообщили в муниципалитете.

19 января 2025 года в Новосибирске будут работать пять официальных мест для крещенских купаний, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии, за которым следил корреспондент нашего издания, начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.

Предполагается, что около 3 тысяч человек окунутся в прорубь в Оби в районе микрорайона «Европейский берег», три тысячи примут участие в крещенском купании в районе микрорайона Затон, такое же количество ждут у проруби во льду водохранилища на пляже «Бумеранг» в Советском районе. Кроме того суммарно около 9 тысяч участников крещенских купаний ждут на озерах Спартак и Жемчужина Сибири.

По словам Сергея Куценко, специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воды в местах расположения купелей, все они соответствуют санитарным нормам. Около купелей будут дежурить медики и сотрудники МЧС для оперативной помощи людям, если такая потребуется.

О том, чем может быть опасно купание в проруби, мы рассказывали в специальном материале.

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