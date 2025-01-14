Где в Новосибирске крещенские купепели: точные места размещения

Предполагается, что около 3 тысяч человек окунутся в прорубь в Оби в районе микрорайона «Европейский берег», три тысячи примут участие в крещенском купании в районе микрорайона Затон, такое же количество ждут у проруби во льду водохранилища на пляже «Бумеранг» в Советском районе. Кроме того суммарно около 9 тысяч участников крещенских купаний ждут на озерах Спартак и Жемчужина Сибири.