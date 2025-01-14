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Posted 14 января, 05:42

Published 14 января, 05:42

Modified 14 января, 05:44

Updated 14 января, 05:44

Хоккеист не будет играть

Известный хоккеист Федор Гордеев выбыл из сезона — в чем причина

14 января 2025, 05:42
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область). Хоккеист не будет играть

Новосибирский хоккеист Гордеев выбыл из сезона из-за травмы

Новосибирская команда ХК «Сибирь» временно лишилась игрока, о чем сообщил тренер.

Тренер Вадим Епанчинцев сообщил о том, что его команда будет играть без Федора Гордеева. Он выбыл из сезона минимум на полгода.

Все дело в его травме. Во время матча с «Адмиралом» в конце прошлого года, игрок получил травму. У него был разрыв связок.

Чтобы поправить здоровье, на это нужен длительный перерыв. Лечиться спортсмен будет в Канаде — там ему проведут операцию.

Ранее были раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь». Предполагалось, что Гордеев заработает за сезон 15 млн рублей. Больше всего зарплаты не у российских игроков. У некоторых хоккеистов доход приближен к 70 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Хк сибирь
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