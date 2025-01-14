Известный хоккеист Федор Гордеев выбыл из сезона — в чем причина

Posted 14 января, 05:42
Published 14 января, 05:42
Modified 14 января, 05:44
Updated 14 января, 05:44
Тренер Вадим Епанчинцев сообщил о том, что его команда будет играть без Федора Гордеева. Он выбыл из сезона минимум на полгода.
Все дело в его травме. Во время матча с «Адмиралом» в конце прошлого года, игрок получил травму. У него был разрыв связок.
Чтобы поправить здоровье, на это нужен длительный перерыв. Лечиться спортсмен будет в Канаде — там ему проведут операцию.
Ранее были раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь». Предполагалось, что Гордеев заработает за сезон 15 млн рублей. Больше всего зарплаты не у российских игроков. У некоторых хоккеистов доход приближен к 70 млн рублей.