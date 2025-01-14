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Posted 14 января, 12:29

Published 14 января, 12:29

Modified 14 января, 12:31

Updated 14 января, 12:31

Сибиряки заражаются коронавирусом

Коронавирусная инфекция продолжает угрожать жителям Новосибирска

14 января 2025, 12:29
Фото: Изображение Midjourney. Сибиряки заражаются коронавирусом

Коронавирусную инфекцию назвали главным респираторным вирусом в Новосибирске

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Коронавирус
Специалисты отметили, что коронавирусная инфекция составляет более 30% от всех респираторных инфекций, которые выявляют у пациентов в Новосибирской области.

О распространении вируса сообщает «Om1» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Согласно данным Роспотребнадзора, на долю заболевших приходится 34,8% случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо данной инфекции распространенными стали риновирусы, которые составляют 33,8% и аденовирусы со средним показателем 10,1%. Меньше всего приходится на долю гриппа — 1,5%.

Новосибирцев призвали позаботится о своем здоровье, а также обратиться к специалистам при обнаружении первых признаков вирусного заболевания.

Ранее жителей Новосибирска призвали носить маски в общественных местах из-за всплеска заболеваемости. Однако горожане возмутились новостям о возможном возвращении масочного режима.

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