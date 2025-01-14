Коронавирусная инфекция продолжает угрожать жителям Новосибирска

Posted 14 января, 12:29
Published 14 января, 12:29
Modified 14 января, 12:31
Updated 14 января, 12:31
О распространении вируса сообщает «Om1» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Согласно данным Роспотребнадзора, на долю заболевших приходится 34,8% случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Помимо данной инфекции распространенными стали риновирусы, которые составляют 33,8% и аденовирусы со средним показателем 10,1%. Меньше всего приходится на долю гриппа — 1,5%.
Новосибирцев призвали позаботится о своем здоровье, а также обратиться к специалистам при обнаружении первых признаков вирусного заболевания.
Ранее жителей Новосибирска призвали носить маски в общественных местах из-за всплеска заболеваемости. Однако горожане возмутились новостям о возможном возвращении масочного режима.