Коронавирусная инфекция продолжает угрожать жителям Новосибирска

Коронавирусную инфекцию назвали главным респираторным вирусом в Новосибирске

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Специалисты отметили, что коронавирусная инфекция составляет более 30% от всех респираторных инфекций, которые выявляют у пациентов в Новосибирской области.