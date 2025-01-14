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Posted 14 января, 04:16

Published 14 января, 04:16

Modified 14 января, 04:18

Updated 14 января, 04:18

Дом сдали

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о сдаче долгостроя на улице Титова

14 января 2025, 04:16
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Дом сдали
В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на улице Титова, о чем сообщает городская мэрия.

Дом №6 на улице Титова, 253 ввели в эксплуатацию 13 января. Строительство 16-этажки завершили в рамках работы по восстановлению прав граждан, нарушенных недобросовестными застройщиками жилых домов. Помогало в реализации и региональное правительство. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Застройщик дома обанкротился в 2021 году. Он оставил недостроенными два дома в жилищном комплексе «Любимый». Строительство шестого дома завершила ГК «Первый строительный фонд», благодаря чему владельцы 96 квартир уже готовятся к новоселью.

Также решился вопрос о завершении строительства дома №7. Был создан жилищно-строительный кооператив. Возведение планируют завершать за счет средств участников масштабных инвестиционных проектов.

Фото: мэрия Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Долгострой#Дом#Максим Кудрявцев
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