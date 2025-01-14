Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о сдаче долгостроя на улице Титова

Дом №6 на улице Титова, 253 ввели в эксплуатацию 13 января. Строительство 16-этажки завершили в рамках работы по восстановлению прав граждан, нарушенных недобросовестными застройщиками жилых домов. Помогало в реализации и региональное правительство. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев.