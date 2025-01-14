Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о сдаче долгостроя на улице Титова

Posted 14 января, 04:16
Published 14 января, 04:16
Modified 14 января, 04:18
Updated 14 января, 04:18
Дом №6 на улице Титова, 253 ввели в эксплуатацию 13 января. Строительство 16-этажки завершили в рамках работы по восстановлению прав граждан, нарушенных недобросовестными застройщиками жилых домов. Помогало в реализации и региональное правительство. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев.
Застройщик дома обанкротился в 2021 году. Он оставил недостроенными два дома в жилищном комплексе «Любимый». Строительство шестого дома завершила ГК «Первый строительный фонд», благодаря чему владельцы 96 квартир уже готовятся к новоселью.
Также решился вопрос о завершении строительства дома №7. Был создан жилищно-строительный кооператив. Возведение планируют завершать за счет средств участников масштабных инвестиционных проектов.