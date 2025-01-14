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Posted 14 января, 10:32

Published 14 января, 10:32

Modified 14 января, 10:34

Updated 14 января, 10:34

Улица Ленина

Мэрия Новосибирска обратилась в полицию из-за плюшевых аниматоров на улице Ленина

14 января 2025, 10:32
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Улица Ленина
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В преддверье Нового года новосибирцы обратили внимание на аниматоров-коммерсантов на пешеходной улице Ленина, которые вымогали по 1000 рублей за фото. В связи с этим мэрия обратилась в правоохранительные органы, сообщили изданию в администрации.

На новогодней улице Ленина, украшенной световыми инсталляциями и фотозонами, разгорелся скандал. На перекрытом для транспорта участке улицы гуляют тысячи горожан и туристов. Однако вместо бесплатного праздничного настроения некоторые посетители столкнулись с навязчивыми коммерсантами в костюмах животных. Об этом в преддверье Нового года рассказали читатели Atas.Info.

По словам местной жительницы Елены Колесниковой, аниматор в костюме коровы сделал с женщиной и ее мужем несколько снимков, а затем начал «нагло» вымогать по 1000 рублей за каждое фото.

Кадр с аниматором
Кадр с аниматором. Фото: читательница atas.info

В ответе на запрос Atas.Info в мэрии Новосибирска рассказали, что подобная деятельность не является законной. Основная цель перекрытия — создание пешеходной зоны для световых инсталляций и фестивальных фотозон, поэтому администрация обратилась в правоохранительные органы.

«В настоящее время мэрия города Новосибирска в лице департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска по фактам незаконной коммерческой деятельности готовит заявление в правоохранительные органы», — сообщили в горадминистрации.

Отметим, что ранее мэрия города нанимала охрану специально для улицы Ленина. Ее стоимость оценивалась в 2,2 млн рублей.

«1000 рублей за фото»: новосибирцев возмутили коммерсанты на новогодней улице Ленина
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