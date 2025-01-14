Мэрия Новосибирска обратилась в полицию из-за плюшевых аниматоров на улице Ленина

Posted 14 января, 10:32
Published 14 января, 10:32
Modified 14 января, 10:34
Updated 14 января, 10:34
На новогодней улице Ленина, украшенной световыми инсталляциями и фотозонами, разгорелся скандал. На перекрытом для транспорта участке улицы гуляют тысячи горожан и туристов. Однако вместо бесплатного праздничного настроения некоторые посетители столкнулись с навязчивыми коммерсантами в костюмах животных. Об этом в преддверье Нового года рассказали читатели Atas.Info.
По словам местной жительницы Елены Колесниковой, аниматор в костюме коровы сделал с женщиной и ее мужем несколько снимков, а затем начал «нагло» вымогать по 1000 рублей за каждое фото.
В ответе на запрос Atas.Info в мэрии Новосибирска рассказали, что подобная деятельность не является законной. Основная цель перекрытия — создание пешеходной зоны для световых инсталляций и фестивальных фотозон, поэтому администрация обратилась в правоохранительные органы.
«В настоящее время мэрия города Новосибирска в лице департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска по фактам незаконной коммерческой деятельности готовит заявление в правоохранительные органы», — сообщили в горадминистрации.
Отметим, что ранее мэрия города нанимала охрану специально для улицы Ленина. Ее стоимость оценивалась в 2,2 млн рублей.