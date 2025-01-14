Мэрия Новосибирска обратилась в полицию из-за плюшевых аниматоров на улице Ленина

Сюжет Новый год в Новосибирске 2025

В преддверье Нового года новосибирцы обратили внимание на аниматоров-коммерсантов на пешеходной улице Ленина, которые вымогали по 1000 рублей за фото. В связи с этим мэрия обратилась в правоохранительные органы, сообщили изданию в администрации.