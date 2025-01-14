Международные автобусные маршруты из Новосибирска временно приостановлены

В справочной службе новосибирского автовокзала уточнили, что сообщение с Киргизией временно приостановлено, так как прежний перевозчик отказался продолжать работать на маршруте «Новосибирск-Бишкек». Между тем, ранее стало известно, что автобусы продолжат поездки по маршруту «Новосибирск-Худжанд». Однако данный маршрут до сих пор отсутствует в реестре Минтранспорта.