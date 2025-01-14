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Posted 14 января, 11:05

Published 14 января, 11:05

Modified 14 января, 12:17

Updated 14 января, 12:17

Международные автобусные маршруты из Новосибирска временно приостановлены

Международные автобусные маршруты из Новосибирска временно приостановлены

14 января 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Автобусные маршруты из Новосибирска в Киргизию и Таджикистан были приостановлены.

Сотрудники автовокзала не называют точной даты, когда возобновятся некоторые международные рейсы. Об этом сообщает «infopro54».

Как сообщил учредитель и председатель совета директоров новосибирского автовокзала Андрей Гудовский, с 2022 начали возобновлять ранее приостановленные из-за пандемии международные рейсы. Сейчас продолжаются рейсы из Новосибирска в Казахстан и Узбекистан.

В справочной службе новосибирского автовокзала уточнили, что сообщение с Киргизией временно приостановлено, так как прежний перевозчик отказался продолжать работать на маршруте «Новосибирск-Бишкек». Между тем, ранее стало известно, что автобусы продолжат поездки по маршруту «Новосибирск-Худжанд». Однако данный маршрут до сих пор отсутствует в реестре Минтранспорта.

Ранее стала известна причина задержки поездов в Новосибирск — сообщение с Бурятией было приостановлено из-за схода вагонов с рельс.

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