Международные автобусные маршруты из Новосибирска временно приостановлены

Posted 14 января, 11:05
Published 14 января, 11:05
Modified 14 января, 12:17
Updated 14 января, 12:17
Сотрудники автовокзала не называют точной даты, когда возобновятся некоторые международные рейсы. Об этом сообщает «infopro54».
Как сообщил учредитель и председатель совета директоров новосибирского автовокзала Андрей Гудовский, с 2022 начали возобновлять ранее приостановленные из-за пандемии международные рейсы. Сейчас продолжаются рейсы из Новосибирска в Казахстан и Узбекистан.
В справочной службе новосибирского автовокзала уточнили, что сообщение с Киргизией временно приостановлено, так как прежний перевозчик отказался продолжать работать на маршруте «Новосибирск-Бишкек». Между тем, ранее стало известно, что автобусы продолжат поездки по маршруту «Новосибирск-Худжанд». Однако данный маршрут до сих пор отсутствует в реестре Минтранспорта.
Ранее стала известна причина задержки поездов в Новосибирск — сообщение с Бурятией было приостановлено из-за схода вагонов с рельс.