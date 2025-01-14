Мухтороли, Хабиба и Мунира: топ странных имен для младенцев в Новосибирске за январь

Posted 14 января, 03:14
Published 14 января, 03:14
Modified 14 января, 03:16
Updated 14 января, 03:16
Родители дают детям разные имена. Одни выбирают самые популярные, а другие выдумывают самые редкие. В числе таких есть как мужские, так и женские. Издание Atas.Info получило информацию в ЗАГС о самых необычных именах.
Мальчиков в первый месяц 2025 года называли Мухаммадсодик, Петр, Иброхим, Мухторали и Марат. Девочки получали имена Мияна, Амали, Мунира, Руслана, Хабиба.
В 2024 году самыми востребованными именами у девочек были София, Анастасия, Полина, а у мальчиков — Александр, Матвей и Иван. А вот среди самых редких были Раййонахон, Хуршида, Хадичахон — так именовали девочек. Мальчиков же называли Влас, Линар, Кристал. Ранее жителям Новосибирска раскрыли самые счастливые имена.