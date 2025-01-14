Мухтороли, Хабиба и Мунира: топ странных имен для младенцев в Новосибирске за январь

В 2024 году самыми востребованными именами у девочек были София, Анастасия, Полина, а у мальчиков — Александр, Матвей и Иван. А вот среди самых редких были Раййонахон, Хуршида, Хадичахон — так именовали девочек. Мальчиков же называли Влас, Линар, Кристал. Ранее жителям Новосибирска раскрыли самые счастливые имена.