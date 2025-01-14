atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 03:14

Published 14 января, 03:14

Modified 14 января, 03:16

Updated 14 января, 03:16

Какие имена самые редкие

Мухтороли, Хабиба и Мунира: топ странных имен для младенцев в Новосибирске за январь

14 января 2025, 03:14
Фото: 1MI. Какие имена самые редкие

Названы самые редкие имена детей из Новосибирской области в январе 2025

В Новосибирской области раскрыли необычные имена детей, о чем стало известно Atas.Info.

Родители дают детям разные имена. Одни выбирают самые популярные, а другие выдумывают самые редкие. В числе таких есть как мужские, так и женские. Издание Atas.Info получило информацию в ЗАГС о самых необычных именах.

Мальчиков в первый месяц 2025 года называли Мухаммадсодик, Петр, Иброхим, Мухторали и Марат. Девочки получали имена Мияна, Амали, Мунира, Руслана, Хабиба.

В 2024 году самыми востребованными именами у девочек были София, Анастасия, Полина, а у мальчиков — Александр, Матвей и Иван. А вот среди самых редких были Раййонахон, Хуршида, Хадичахон — так именовали девочек. Мальчиков же называли Влас, Линар, Кристал. Ранее жителям Новосибирска раскрыли самые счастливые имена.

«Сгрызет его»: в Новосибирске мужчина испинал своего пса — назревает скандал
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области ребенку заплатили компенсацию после укуса собакиЖительницы Новосибирска пойдут под суд за аферу с маткапиталомВ Новосибирске с ГК «ВИС» обязали выплатить 86 млн за срыв сроков строительства
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Загс#Имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика