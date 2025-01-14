Никита Кологривый удивил фанатов своей новой ролью

Posted 14 января, 13:11
Published 14 января, 13:11
Modified 14 января, 13:13
Updated 14 января, 13:13
В новом фильме «Искупление» (16+) Константина Еронина «Кащей» предстал в роли кладбищенского сторожа.
По сюжету, бывший военный (в исполнении Сергея Безрукова) возвращается с фронта в деревню, где разворачивается настоящая драма — местные жители обвиняют его родного сына в связи с дьяволом и требуют расправы.
К участию в съемках также пригласили других знаменитых российских актеров: Виктора Сухорукова, Кирилла Кяро и Хаски.
Ранее жители Новосибирска отказались идти на постановку Кологривого.