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Posted 14 января, 13:11

Published 14 января, 13:11

Modified 14 января, 13:13

Updated 14 января, 13:13

Никита Кологривый на съемках

Никита Кологривый удивил фанатов своей новой ролью

14 января 2025, 13:11
Фото: Источник фото: тгк Starhit. Никита Кологривый на съемках
Никита Кологривый исполнил роль в новом историко-художественном фильме о ветеране, который прошел сражения Русско-Турецкой войны и теперь ему предстоит борьба за жизнь и судьбу своего ребенка.

В новом фильме «Искупление» (16+) Константина Еронина «Кащей» предстал в роли кладбищенского сторожа.

По сюжету, бывший военный (в исполнении Сергея Безрукова) возвращается с фронта в деревню, где разворачивается настоящая драма — местные жители обвиняют его родного сына в связи с дьяволом и требуют расправы.

К участию в съемках также пригласили других знаменитых российских актеров: Виктора Сухорукова, Кирилла Кяро и Хаски.

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