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Posted 14 января, 09:31

Published 14 января, 09:31

Modified 14 января, 09:33

Updated 14 января, 09:33

Туристы путешествуют по стране

Новосибирск попал в топ-5 городов, куда спонтанно съезжались туристы

14 января 2025, 09:31
Фото: atas.info. Туристы путешествуют по стране
Новосибирск оказался среди лидеров по спонтанным поездкам туристов, о чем рассказали аналитики.

Под спонтанными поездками подразумевается бронь жилья в пределах трех дней. Обычно туристы планируют свои путешествия заранее и, соответственно, занимают жилье не позже чем за две недели. В туристических локациях, а именно на Кавказе, Калининградской области или морских курортов, бронь идет за 1,5 месяца.

Среди спонтанных поездок есть города-лидеры. Чаще всего незапланированно туристы приезжали в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск. Такой топ был составлен после новогодних каникул, о чем сообщает «Циан».

В другие города туристы тоже приезжали, но не для целей отдыха, а домой, в родные края. Туда поездки также заранее не планируют. Среди таких городов можно выделить Саратов, Воронеж, Сургут, Челябинск и другие. Ранее мы рассказали, как туристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея.

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