Новосибирск попал в топ-5 городов, куда спонтанно съезжались туристы

В другие города туристы тоже приезжали, но не для целей отдыха, а домой, в родные края. Туда поездки также заранее не планируют. Среди таких городов можно выделить Саратов, Воронеж, Сургут, Челябинск и другие. Ранее мы рассказали, как туристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея.