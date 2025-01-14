Новосибирск попал в топ-5 городов, куда спонтанно съезжались туристы

Posted 14 января, 09:31
Published 14 января, 09:31
Modified 14 января, 09:33
Updated 14 января, 09:33
Под спонтанными поездками подразумевается бронь жилья в пределах трех дней. Обычно туристы планируют свои путешествия заранее и, соответственно, занимают жилье не позже чем за две недели. В туристических локациях, а именно на Кавказе, Калининградской области или морских курортов, бронь идет за 1,5 месяца.
Среди спонтанных поездок есть города-лидеры. Чаще всего незапланированно туристы приезжали в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск. Такой топ был составлен после новогодних каникул, о чем сообщает «Циан».
В другие города туристы тоже приезжали, но не для целей отдыха, а домой, в родные края. Туда поездки также заранее не планируют. Среди таких городов можно выделить Саратов, Воронеж, Сургут, Челябинск и другие. Ранее мы рассказали, как туристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея.