Новосибирские гаишники попались на езде в тонированном авто без номеров

Posted 14 января, 04:58
Published 14 января, 04:58
Modified 14 января, 05:00
Updated 14 января, 05:00
Все произошло осенью 2024 года в Искитиме. После завершения смены инспекторы ГАИ пересели на личный автомобиль в служебной форме. Машина была тонирована и не имела госномеров. Это засняли на видео общественники.
Они донесли информацию до областного главка МВД. Однако наказывать полицейских не стали. Их привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет «Прецедент», ссылаясь на активиста Артема Фролова.
Сами общественники этим решением недовольны. По их словам, за тонировку грозит штраф, а за отсутствие номеров можно и вовсе лишиться прав. Как отмечает активист, такое наказание совсем не серьезное. Ранее другого инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке.