Новосибирские гаишники попались на езде в тонированном авто без номеров

Сами общественники этим решением недовольны. По их словам, за тонировку грозит штраф, а за отсутствие номеров можно и вовсе лишиться прав. Как отмечает активист, такое наказание совсем не серьезное. Ранее другого инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке.