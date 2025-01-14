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Posted 14 января, 04:58

Published 14 января, 04:58

Modified 14 января, 05:00

Updated 14 января, 05:00

Сотрудник ДПС ездил без номеров

Новосибирские гаишники попались на езде в тонированном авто без номеров

14 января 2025, 04:58
Фото: 1MI. Сотрудник ДПС ездил без номеров
В Новосибирской области гаишников не стали наказывать за езду в тонированном автомобиле, о чем сообщили в МВД.

Все произошло осенью 2024 года в Искитиме. После завершения смены инспекторы ГАИ пересели на личный автомобиль в служебной форме. Машина была тонирована и не имела госномеров. Это засняли на видео общественники.

Они донесли информацию до областного главка МВД. Однако наказывать полицейских не стали. Их привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет «Прецедент», ссылаясь на активиста Артема Фролова.

Сами общественники этим решением недовольны. По их словам, за тонировку грозит штраф, а за отсутствие номеров можно и вовсе лишиться прав. Как отмечает активист, такое наказание совсем не серьезное. Ранее другого инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#ДПС#ГАИ
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