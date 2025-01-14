Новосибирцы не хотят идти на постановку с Никитой Кологривым

Posted 14 января, 00:21
Published 14 января, 00:21
Modified 14 января, 03:05
Updated 14 января, 03:05
До премьеры спектакля «Маяковский. Я сам» (18+), которая состоится 30 января 2025 года в ДК «Железнодорожников», осталось всего две недели. Однако ажиотажем мероприятие похвастаться не может: на текущий момент продано лишь 430 из 950 билетов — менее половины. Причина? Зрители называют цены на билеты «запредельными» и необоснованными.
Цены на билеты варьируются от 3500 рублей за место на последнем ряду балкона до 9500 рублей в партере. Для многих новосибирцев, привыкших к более доступным культурным событиям, такая стоимость кажется неподъемной. Особенно удивляет, что даже бюджетные места на балконе стоят 4000–6000 рублей, что значительно превышает цены на большинство спектаклей в городе.
В социальных сетях жители Новосибирска активно обсуждают предстоящую постановку. Многие комментаторы отмечают, что даже с учетом известных имен стоимость билетов выглядит чрезмерной, особенно на фоне средней заработной платы.
«Нашли звезду, такие деньги еще за него платить», — пишет пользовательница сети Марина.
«А не пошёл он куда подальше. Кусает официанток, а потом еще деньги просит?! Без нашей помощи обойдется» — дополняет Сергей.
«Отвратительный тип, кому он может понравиться?» — пишет Татьяна.
Однако есть и те, кто считает необоснованным удивляться таким ценам.
«Пусть возмущённые ценами посмотрят его в интернете, это бесплатно», — отвечает комментатор Сергей, реагируя на критику ценовой политики.
Интересно, что зрители уже раскупили часть билетов средней и высокой ценовой категории. Однако значительная часть мест, включая бюджетные и премиальные, остаются свободными.
Спектакль «Маяковский. Я сам» (18+) — режиссерская работа Семена Шомина, основанная на автобиографии Владимира Маяковского. Главную роль исполняет актер Никита Кологривый, который ранее заявлял, что чувствует близость с поэтом на энергетическом уровне. Постановка обещает быть эмоционально насыщенной, погружая зрителей в мир одного из самых ярких поэтов Серебряного века.
Несмотря на то, что Кологривый у многих не завоевал симпатий из-за скандального поведения, а билеты на спектакль с ним кажутся слишком дорогими, отзывы о постановке «Маяковский. Я сам» (18+) в основном положительные. Зрители отмечают, что действия на сцене были очень реалистичные, а актер смог по-другому представить видение Владимира Маяковского.