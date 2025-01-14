Новосибирцы не хотят идти на постановку с Никитой Кологривым

Цены на билеты варьируются от 3500 рублей за место на последнем ряду балкона до 9500 рублей в партере. Для многих новосибирцев, привыкших к более доступным культурным событиям, такая стоимость кажется неподъемной. Особенно удивляет, что даже бюджетные места на балконе стоят 4000–6000 рублей, что значительно превышает цены на большинство спектаклей в городе.