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Posted 14 января, 00:21

Published 14 января, 00:21

Modified 14 января, 03:05

Updated 14 января, 03:05

Никита Кологривый в образе Владимира Маяковского

Новосибирцы не хотят идти на постановку с Никитой Кологривым

14 января 2025, 00:21
Фото: пресс-служба Театра Эстрады. Никита Кологривый в образе Владимира Маяковского
До премьерного спектакля Никиты Кологривого осталось всего две недели, но жители Новосибирска не торопятся раскупать билеты на выступление скандального земляка.

До премьеры спектакля «Маяковский. Я сам» (18+), которая состоится 30 января 2025 года в ДК «Железнодорожников», осталось всего две недели. Однако ажиотажем мероприятие похвастаться не может: на текущий момент продано лишь 430 из 950 билетов — менее половины. Причина? Зрители называют цены на билеты «запредельными» и необоснованными.

Цены на билеты варьируются от 3500 рублей за место на последнем ряду балкона до 9500 рублей в партере. Для многих новосибирцев, привыкших к более доступным культурным событиям, такая стоимость кажется неподъемной. Особенно удивляет, что даже бюджетные места на балконе стоят 4000–6000 рублей, что значительно превышает цены на большинство спектаклей в городе.

Схема зала
Схема зала. Фото: скриншот kassir.ru

В социальных сетях жители Новосибирска активно обсуждают предстоящую постановку. Многие комментаторы отмечают, что даже с учетом известных имен стоимость билетов выглядит чрезмерной, особенно на фоне средней заработной платы.

«Нашли звезду, такие деньги еще за него платить», — пишет пользовательница сети Марина.
«А не пошёл он куда подальше. Кусает официанток, а потом еще деньги просит?! Без нашей помощи обойдется» — дополняет Сергей.
«Отвратительный тип, кому он может понравиться?» — пишет Татьяна.

Однако есть и те, кто считает необоснованным удивляться таким ценам.

«Пусть возмущённые ценами посмотрят его в интернете, это бесплатно», — отвечает комментатор Сергей, реагируя на критику ценовой политики.

Интересно, что зрители уже раскупили часть билетов средней и высокой ценовой категории. Однако значительная часть мест, включая бюджетные и премиальные, остаются свободными.

Спектакль «Маяковский. Я сам» (18+) — режиссерская работа Семена Шомина, основанная на автобиографии Владимира Маяковского. Главную роль исполняет актер Никита Кологривый, который ранее заявлял, что чувствует близость с поэтом на энергетическом уровне. Постановка обещает быть эмоционально насыщенной, погружая зрителей в мир одного из самых ярких поэтов Серебряного века.

Несмотря на то, что Кологривый у многих не завоевал симпатий из-за скандального поведения, а билеты на спектакль с ним кажутся слишком дорогими, отзывы о постановке «Маяковский. Я сам» (18+) в основном положительные. Зрители отмечают, что действия на сцене были очень реалистичные, а актер смог по-другому представить видение Владимира Маяковского.

Жители Новосибирска возмутились из-за высоких цен на выступление Кологривого
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