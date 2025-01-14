Памятник академику Марчуку установят в новосибирском Академгородке

Posted 14 января, 06:37
Published 14 января, 06:37
Modified 14 января, 06:40
Updated 14 января, 06:40
В юбилейный год в новосибирском Академгородке планируется установить памятник выдающемуся математику, основателю Вычислительного центра, позже переименованного в Институт вычислительной математики и математической геофизики, Гурию Марчуку.
«Гурий Иванович — это личность государственного масштаба, который сделал много для страны, ее обороноспособности, технологического прогресса», — подчеркнул в ходе пресс-конференции, за которой следил корреспондент Atas.Info, руководитель института Михаил Марченко.
Памятник установят на проспекте Лаврентьева, рядом со зданием НИИ, вокруг него разобьют сквер. Кроме того, ученые намерены ходатайствовать о присвоении институту имени его основателя, добавил Марченко.
Гурий Марчук возглавил Вычислительный центр СО АН СССР в 1964 году, под его руководством были разработаны методы расчета ядерных реакторов, решены глобальные задачи по математическому моделированию в областях физики атмосферы и океана, окружающей среды, в иммунологии и медицине.
C 1975 по 1980 год Марчук возглавлял Сибирское отделение Академии наук СССР, затем переехал из Академгородка в Москву. С 1986 по 1991 год занимал пост президента Академии наук СССР.
Кроме научных подразделений, сегодня в здании института расположена уникальная музейная площадка, посвященная истории Академгородка и работе советских ученых. Там можно увидеть, как выглядел рабочий кабинет Гурия Марчука.