Памятник академику Марчуку установят в новосибирском Академгородке

Гурий Марчук возглавил Вычислительный центр СО АН СССР в 1964 году, под его руководством были разработаны методы расчета ядерных реакторов, решены глобальные задачи по математическому моделированию в областях физики атмосферы и океана, окружающей среды, в иммунологии и медицине.



C 1975 по 1980 год Марчук возглавлял Сибирское отделение Академии наук СССР, затем переехал из Академгородка в Москву. С 1986 по 1991 год занимал пост президента Академии наук СССР.