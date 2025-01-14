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Posted 14 января, 06:37

Published 14 января, 06:37

Modified 14 января, 06:40

Updated 14 января, 06:40

Марчук основал один из крупнейших вычислительных центров в СССР

Памятник академику Марчуку установят в новосибирском Академгородке

14 января 2025, 06:37
Фото: 2GIS. Марчук основал один из крупнейших вычислительных центров в СССР
В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося математика, сообщили сотрудники основанного им научного института.

В юбилейный год в новосибирском Академгородке планируется установить памятник выдающемуся математику, основателю Вычислительного центра, позже переименованного в Институт вычислительной математики и математической геофизики, Гурию Марчуку.

«Гурий Иванович — это личность государственного масштаба, который сделал много для страны, ее обороноспособности, технологического прогресса», — подчеркнул в ходе пресс-конференции, за которой следил корреспондент Atas.Info, руководитель института Михаил Марченко.

Памятник установят на проспекте Лаврентьева, рядом со зданием НИИ, вокруг него разобьют сквер. Кроме того, ученые намерены ходатайствовать о присвоении институту имени его основателя, добавил Марченко.

Гурий Марчук возглавил Вычислительный центр СО АН СССР в 1964 году, под его руководством были разработаны методы расчета ядерных реакторов, решены глобальные задачи по математическому моделированию в областях физики атмосферы и океана, окружающей среды, в иммунологии и медицине.

C 1975 по 1980 год Марчук возглавлял Сибирское отделение Академии наук СССР, затем переехал из Академгородка в Москву. С 1986 по 1991 год занимал пост президента Академии наук СССР.

Кроме научных подразделений, сегодня в здании института расположена уникальная музейная площадка, посвященная истории Академгородка и работе советских ученых. Там можно увидеть, как выглядел рабочий кабинет Гурия Марчука.

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