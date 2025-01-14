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Posted 14 января, 01:48

Published 14 января, 01:48

Modified 14 января, 01:50

Updated 14 января, 01:50

Дети Прилучного были вместе

Прилучный скучно отпраздновал день рождения сына от Муцениеце

14 января 2025, 01:48
Фото: соцсети. Дети Прилучного были вместе

Актер из Новосибирска Прилучный скучно отпраздновал день рождения сына

Новосибирский актер Прилучный показал в соцсетях, как прошло день рождения его сына.

Старшему сына актера Павла Прилучного исполнилось 12 лет. Тимофей встречал праздник вместе с папой, его женой, маленьким братом и сестрой. Его мать, Агата Муцениеце, в это время уехала на отдых с новым возлюбленным. На праздник она отпустила свою дочку.

День рождения проходил в отеле за городом. Тимофей задул свечу на маленьком торте, загадав желание. Некоторые поклонники раскритиковали данный подход, назвав праздник скучным для ребенка.

Отметим, что по постановлению суда детей определили жить с матерью. Однако Тимофей выбрал проживать с отцом. Вместе они еще с лета. Агата сообщала в соцсетях, что не видела своего ребенка.

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