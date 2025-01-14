Прилучный скучно отпраздновал день рождения сына от Муцениеце

Старшему сына актера Павла Прилучного исполнилось 12 лет. Тимофей встречал праздник вместе с папой, его женой, маленьким братом и сестрой. Его мать, Агата Муцениеце, в это время уехала на отдых с новым возлюбленным. На праздник она отпустила свою дочку.