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Posted 14 января, 01:36

Published 14 января, 01:36

Modified 14 января, 01:36

Updated 14 января, 01:36

Девушка смотрит фильм

Продолжение «Ведьмака» и новая «Бриджит Джонс»: главные кинопремьеры 2025 года

14 января 2025, 01:36
Фото: Изображение Midjourney. Девушка смотрит фильм
Грядущий 2025 год обещает быть богатым на премьеры, среди которых найдутся экранизации культовых книг, возвращение любимых персонажей и захватывающие новые истории. Мы собрали самые ожидаемые проекты.

«Ватсон» — спин-офф о друге Шерлока Холмса

Премьера: 26 января (CBS)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Крэйг Суини, известный по работе над сериалом «Элементарно», представляет новый взгляд на мир Шерлока Холмса. Действие переносится в наши дни, где доктор Ватсон (в исполнении Морриса Честната) открывает клинику для необычных пациентов. Однако его прошлое возвращается, когда выясняется, что Мориарти, считавшийся погибшим, жив. Ожидается интригующий детектив с психологическим подтекстом.

«Догмен» — герой для всей семьи

Премьера: 31 января (международный прокат)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Экранизация популярной серии книг Дэва Пилки, где человек и собака объединяются в одном теле, чтобы бороться с преступностью. На этот раз зрители увидят увлекательную историю про дружбу, смелость и принятие, наполненную юмором и динамичными приключениями.

«Ведьмак: Сирены глубин» — анимация по Сапковскому

Премьера: 11 февраля (Netflix)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Корейские студии Mir и Platige Image возвращаются с новой анимацией по вселенной «Ведьмака». Сюжет основан на рассказе «Немного жертвенности», где Геральт помогает приморскому городу бороться с таинственными морскими существами. Создатели обещают сохранить верность первоисточнику, что особенно важно для поклонников книги.

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» — новая глава истории

Премьера: 12 февраля (Peacock, мировой прокат)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Любимая героиня возвращается, на этот раз в роли вдовы и матери двоих детей. Сложности личной жизни, новые ухажеры и камео Колина Ферта в роли призрака мистера Дарси обещают сделать фильм как трогательным, так и комедийным.

«Джек Ричер», 3-й сезон — продолжение успеха

Премьера: 20 февраля (Prime Video)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Захватывающий сериал, основанный на книгах Ли Чайлда, возвращается с новыми приключениями. Ричер проникает в криминальные круги, чтобы уничтожить наркокартель, раскрыть пропажу агента и снова доказать свою неподражаемую силу.

«Обезьяна» — хоррор от мастера жанра

Премьера: 27 февраля (российский прокат)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Осгуд Перкинс экранизирует рассказ Стивена Кинга о таинственной игрушечной обезьяне, приносящей смерть. В фильме, где братьев-близнецов играют Тео Джеймс и Элайджа Вуд, ожидается мрачная атмосфера и напряжение, держущее зрителей в страхе до последнего кадра.

«Микки 17» — клонированный герой

Премьера: 7 марта (мировой прокат)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Пон Джун-хо возвращается с фантастической историей о человеке, который бесконечно клонируется ради выживания на опасных планетах. Роберт Паттинсон в главной роли обещает глубокую и захватывающую игру.

«Электрический штат» — путешествие по руинам

Премьера: 14 марта (Netflix)

Кадр фильма
Кадр фильма. Фото: Кинопоиск

Братья Руссо представляют экранизацию графического романа Саймона Столенхага. Главная героиня отправляется в постапокалиптическое путешествие вместе с другом-роботом, пытаясь найти брата. С участием Милли Бобби Браун и Криса Пратта, фильм обещает стать визуально впечатляющим и эмоционально насыщенным.

Другие ожидаемые проекты 2025 года

  • «Гарри Поттер» (сериал, Max) — переосмысление волшебного мира с новой актерской командой.
  • «Дюна: Часть третья» — финал саги по роману Фрэнка Герберта.
  • «Франкенштейн» от Гильермо дель Торо — взгляд на легендарную историю через призму готического ужаса.
  • «Майор Гром: Времена года» — долгожданное продолжение российской супергеройской франшизы.
  • «Minecraft в кино» — адаптация одной из самых популярных игр.
  • «28 лет спустя» — продолжение легендарного, уже ставшего классикой, фильма «28 дней спустя.
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#Алина Гурицкая#Культура#Россия#Кино#Афиша#Фильм#Экранизация#Премьеры
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