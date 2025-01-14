Продолжение «Ведьмака» и новая «Бриджит Джонс»: главные кинопремьеры 2025 года

Крэйг Суини, известный по работе над сериалом «Элементарно», представляет новый взгляд на мир Шерлока Холмса. Действие переносится в наши дни, где доктор Ватсон (в исполнении Морриса Честната) открывает клинику для необычных пациентов. Однако его прошлое возвращается, когда выясняется, что Мориарти, считавшийся погибшим, жив. Ожидается интригующий детектив с психологическим подтекстом.