Продолжение «Ведьмака» и новая «Бриджит Джонс»: главные кинопремьеры 2025 года

Posted 14 января, 01:36
Published 14 января, 01:36
Modified 14 января, 01:36
Updated 14 января, 01:36
Премьера: 26 января (CBS)
Крэйг Суини, известный по работе над сериалом «Элементарно», представляет новый взгляд на мир Шерлока Холмса. Действие переносится в наши дни, где доктор Ватсон (в исполнении Морриса Честната) открывает клинику для необычных пациентов. Однако его прошлое возвращается, когда выясняется, что Мориарти, считавшийся погибшим, жив. Ожидается интригующий детектив с психологическим подтекстом.
Премьера: 31 января (международный прокат)
Экранизация популярной серии книг Дэва Пилки, где человек и собака объединяются в одном теле, чтобы бороться с преступностью. На этот раз зрители увидят увлекательную историю про дружбу, смелость и принятие, наполненную юмором и динамичными приключениями.
Премьера: 11 февраля (Netflix)
Корейские студии Mir и Platige Image возвращаются с новой анимацией по вселенной «Ведьмака». Сюжет основан на рассказе «Немного жертвенности», где Геральт помогает приморскому городу бороться с таинственными морскими существами. Создатели обещают сохранить верность первоисточнику, что особенно важно для поклонников книги.
Премьера: 12 февраля (Peacock, мировой прокат)
Любимая героиня возвращается, на этот раз в роли вдовы и матери двоих детей. Сложности личной жизни, новые ухажеры и камео Колина Ферта в роли призрака мистера Дарси обещают сделать фильм как трогательным, так и комедийным.
Премьера: 20 февраля (Prime Video)
Захватывающий сериал, основанный на книгах Ли Чайлда, возвращается с новыми приключениями. Ричер проникает в криминальные круги, чтобы уничтожить наркокартель, раскрыть пропажу агента и снова доказать свою неподражаемую силу.
Премьера: 27 февраля (российский прокат)
Осгуд Перкинс экранизирует рассказ Стивена Кинга о таинственной игрушечной обезьяне, приносящей смерть. В фильме, где братьев-близнецов играют Тео Джеймс и Элайджа Вуд, ожидается мрачная атмосфера и напряжение, держущее зрителей в страхе до последнего кадра.
Премьера: 7 марта (мировой прокат)
Пон Джун-хо возвращается с фантастической историей о человеке, который бесконечно клонируется ради выживания на опасных планетах. Роберт Паттинсон в главной роли обещает глубокую и захватывающую игру.
Премьера: 14 марта (Netflix)
Братья Руссо представляют экранизацию графического романа Саймона Столенхага. Главная героиня отправляется в постапокалиптическое путешествие вместе с другом-роботом, пытаясь найти брата. С участием Милли Бобби Браун и Криса Пратта, фильм обещает стать визуально впечатляющим и эмоционально насыщенным.