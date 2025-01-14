Расселят ли жителей многострадального Хилка — получен ответ мэрии Новосибирска

Ответ на запрос городских властей о предоставлении 565,5 млн рублей, необходимых для переселения людей в новое жилье в 2025 году, отправленный в октябре 2024 года, до сих пор от областных чиновников не получен. Муниципалитет намерен в текущем году повторно направить соответствующие документы в региональное министерство ЖКХ и энергетики, однако речь уже идет о возможном расселении в 2026 году.