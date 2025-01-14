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Posted 14 января, 10:15

Published 14 января, 10:15

Modified 14 января, 10:30

Updated 14 января, 10:30

Аварийные дома первоначально планировали расселить до 2034 года

Расселят ли жителей многострадального Хилка — получен ответ мэрии Новосибирска

14 января 2025, 10:15
Фото: vk.com/hilokskaya_street. Аварийные дома первоначально планировали расселить до 2034 года

Мэрия Новосибирска сообщила об условиях переселения жителей улицы Малыгина

Муниципалитет пытается добиться от областного правительства денег на расселение аварийных домов, сообщает городской департамент строительства.

Мэрий Новосибирска пока не получила положительный ответ на заявку о предоставлении субсидии из областного бюджета для расселения аварийных домов на улице Малыгина, говорится в ответе городского департамента строительства и архитектуры на коллективное обращение жителей. Главным условием переселения сейчас является наличие средств.

Ответ на запрос городских властей о предоставлении 565,5 млн рублей, необходимых для переселения людей в новое жилье в 2025 году, отправленный в октябре 2024 года, до сих пор от областных чиновников не получен. Муниципалитет намерен в текущем году повторно направить соответствующие документы в региональное министерство ЖКХ и энергетики, однако речь уже идет о возможном расселении в 2026 году.

Пока мэрия готова предоставить людям жилье в так называемом маневренном фонде, то есть, в муниципальных общежитиях.

«Продолжается переписка между мэрией и областным правительством, никаких реальных подвижек до сих пор нет. Пока мы не увидим ответа из правительства, что все согласовано и деньги перечислены, говорить о каких-то положительных изменениях нельзя», — прокомментировал редакции Atas.Info ответ муниципалитета председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

Несколько домов на улице Малыгина находятся в непосредственной близости от полигона по захоронению отходов «Левобережный» и Клещихинского кладбища, рядом находится Хилокский рынок. В 2023 году мэрия признала семь домов аварийными, но крайний срок расселения был обозначен 2034 годом. После вмешательства прокуратуры границу сдвинули до 2031 года.

Люди жаловались в разные инстанции, вплоть до записи обращения к президенту Путину. Тем временем, приходят трагические известия о смерти жильцов, которые так и не дождались переселения.

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