Расселят ли жителей многострадального Хилка — получен ответ мэрии Новосибирска

Posted 14 января, 10:15
Published 14 января, 10:15
Modified 14 января, 10:30
Updated 14 января, 10:30
Мэрий Новосибирска пока не получила положительный ответ на заявку о предоставлении субсидии из областного бюджета для расселения аварийных домов на улице Малыгина, говорится в ответе городского департамента строительства и архитектуры на коллективное обращение жителей. Главным условием переселения сейчас является наличие средств.
Ответ на запрос городских властей о предоставлении 565,5 млн рублей, необходимых для переселения людей в новое жилье в 2025 году, отправленный в октябре 2024 года, до сих пор от областных чиновников не получен. Муниципалитет намерен в текущем году повторно направить соответствующие документы в региональное министерство ЖКХ и энергетики, однако речь уже идет о возможном расселении в 2026 году.
Пока мэрия готова предоставить людям жилье в так называемом маневренном фонде, то есть, в муниципальных общежитиях.
«Продолжается переписка между мэрией и областным правительством, никаких реальных подвижек до сих пор нет. Пока мы не увидим ответа из правительства, что все согласовано и деньги перечислены, говорить о каких-то положительных изменениях нельзя», — прокомментировал редакции Atas.Info ответ муниципалитета председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.
Несколько домов на улице Малыгина находятся в непосредственной близости от полигона по захоронению отходов «Левобережный» и Клещихинского кладбища, рядом находится Хилокский рынок. В 2023 году мэрия признала семь домов аварийными, но крайний срок расселения был обозначен 2034 годом. После вмешательства прокуратуры границу сдвинули до 2031 года.
Люди жаловались в разные инстанции, вплоть до записи обращения к президенту Путину. Тем временем, приходят трагические известия о смерти жильцов, которые так и не дождались переселения.