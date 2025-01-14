Резкий рост цен на алкоголь — что подорожает больше всего

Posted 14 января, 14:01
Published 14 января, 14:01
Modified 14 января, 14:03
Updated 14 января, 14:03
Бакарди Рус уведомила о повышении цен на ром, мартини и виски William Lawson’s от 5 до 15%. Также подорожают ликеры Aperol и Campari, вермуты Cinzano от 7 до 20%.
Главными причинами скачка цен стало увеличение пошлин на алкоголь, акцизов, повышение ключевой ставки. Производители также отмечают, что их затраты на транспорт, аренду и персонал возросли из-за инфляции.
Между тем, некоторые бары и рестораны уже переходят на российский джин и аналоги ликеров из недружественных стран.
Ранее в Новосибирской области подсчитали, насколько подорожала акцизная продукция и другие товары и услуги.