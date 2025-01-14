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Posted 14 января, 14:01

Published 14 января, 14:01

Modified 14 января, 14:03

Updated 14 января, 14:03

Импортный алкоголь станет роскошью

Резкий рост цен на алкоголь — что подорожает больше всего

14 января 2025, 14:01
Фото: Изображение Midjourney. Импортный алкоголь станет роскошью
С нового года в России поднимутся цены на алкогольную продукцию. Ритейл-издания раскрыли, какой алкоголь станет самым дорогим и почему.

Бакарди Рус уведомила о повышении цен на ром, мартини и виски William Lawson’s от 5 до 15%. Также подорожают ликеры Aperol и Campari, вермуты Cinzano от 7 до 20%.

Главными причинами скачка цен стало увеличение пошлин на алкоголь, акцизов, повышение ключевой ставки. Производители также отмечают, что их затраты на транспорт, аренду и персонал возросли из-за инфляции.

Между тем, некоторые бары и рестораны уже переходят на российский джин и аналоги ликеров из недружественных стран.

Ранее в Новосибирской области подсчитали, насколько подорожала акцизная продукция и другие товары и услуги.

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